لخفض الفاتورة.. اربع طرق للاستخدام الأمثل للثلاجة لترشيد الاستهلاك



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بعض النصائح للتوقف عن بعض النصائح للاستخدام الأمثل للثلاجة والتي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك علاوة على مساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الاحمال، وذلك بعنوان "خليك ايجابي.. رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الأحمال".



وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل للثلاجة لترشيد الاستهلاك:



1- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

قد يعجبك أيضا...

2- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.3- يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لانه يجعلها تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء اكثر.4- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.