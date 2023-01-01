آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

لخفض الفاتورة.. اربع طرق للاستخدام الأمثل للثلاجة لترشيد الاستهلاك

آخر الأخباراخبار منوعة › لخفض الفاتورة.. اربع طرق للاستخدام الأمثل للثلاجة لترشيد الاستهلاك

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بعض النصائح للتوقف عن بعض النصائح للاستخدام الأمثل للثلاجة والتي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك علاوة على مساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الاحمال، وذلك بعنوان "خليك ايجابي.. رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الأحمال".

وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل للثلاجة لترشيد الاستهلاك:

1- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

2- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.

3- يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لانه يجعلها تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء اكثر.

4- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لخفض الفاتورة.. اربع طرق للاستخدام الأمثل للثلاجة لترشيد الاستهلاك

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51718

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم