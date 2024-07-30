لتفادي التفاعلات السلبية..تجنب تناول الكافيين مع تلك الأدوية

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أظهرت الأبحاث أن الجمع بين الكافيين وبعض الأدوية قد يؤدي إلى تفاعلات سلبية قد تؤثر على صحتك.

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وقالت الصيدلانية جاكوي لي بحسب موقع Numark أنه من المهم الحذر عند تناول الكافيين مع الأدوية التالية:1.الإيفيدرين:يستخدم لعلاج انخفاض ضغط الدم، لكن الجمع بينه وبين الكافيين قد يسبب أزمات ارتفاع ضغط الدم، نزيفًا تحت العنكبوتية، وفي حالات نادرة قد يصل الأمر إلى الذهان.2.أدوية اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD):المنشطات مثل الأمفيتامينات يمكن أن تزيد من تأثيرات الكافيين مثل تسارع ضربات القلب والقلق.3. أدوية الربو:موسعات الشعب الهوائية تساعد على التنفس، ولكن استهلاك الكافيين قد يزيد من مستويات أدوية مثل الثيوفيلين في الدم، مما يقلل من فعاليتها.4.أدوية الأرق:البنزوديازيبينات، التي تستخدم لعلاج الأرق والقلق، قد تتداخل مع تأثيرات الكافيين، مما يعكس التأثيرات المهدئة.5.أدوية ضغط الدم:حاصرات بيتا وحاصرات قنوات الكالسيوم قد تتفاعل مع الكافيين، مما قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم أو رفع مستويات الكافيين في الدم، مما يسبب العصبية أو الأرق.6.المضادات الحيوية:بعض المضادات الحيوية، مثل الكينولونات، قد تعزز تأثيرات الكافيين في الجسم.7. مدرات البول:مثل الفوروسيميد، حيث يمكن أن يعزز الكافيين تأثيرات هذه الأدوية التي لها خصائص مدرة للبول أيضًا.تجنب تناول الكافيين مع هذه الأدوية يمكن أن يساعد في تقليل التفاعلات الضارة وضمان فعالية العلاج.