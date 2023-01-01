لبيب يؤكد: زيزو وعواد باقيان مع الزمالك.. ونعمل على إصلاح الماضي

وواصل "أحمد فتوح حاليا لاعب ملتزم ويشعر وكأنه أحد قادة الفريق وهو لاعب يعتمد عليه ويقوم بدور داخل الملعب وخارج الملعب وأشعر أن فريق كرة القدم أصبح كالعائلة وجميع اللاعبين ملتفون حول بعضهم".
يرى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك إن فريقه أصبح يقدم كرة قدم جميله مع مدربه الحالي جوزيه جوميز.
وقال لبيب عبر الراديو 9090: "نفتخر بوجود فريق أعاد مدرسة الفن والهندسة وأصبحنا نقدم كرة قدم جميلة من جديد، وتعاقدنا مع مدرب يمكنه السيطرة على الفريق ويقدم كرة قدم شكلها حلو والهدفين الثاني والثالث شاهدتهما بنفسي في التدريبات".
وتابع "من تسبب في دمار المنزل يتحدثوا حاليا وكأنهم لم يفعلوا أي شيء، حتى الآن نحن نحاول إصلاح الماضي وما تسبب فيه الزمن ولا نجد وقت للنظر إلى الأمام ولكننا نحاول بكل ما لدينا من قوة وعلاقات لحل جميع الأزمات وإن شاء الله تزول المحنة".
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