لا توجد قنوات مجانية تنقل مباريات كوبا أمريكا 2024 في الوطن العربي

كوبا أمريكا 2024
ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبدأ من فجر غد الجمعة وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة منتخبات من قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.
رحلة الأرجنتين للدفاع عن اللقب
يستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كندا في الثالثة فجر الجمعة، في افتتاح منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.
تسعى الأرجنتين، التي تحمل في رصيدها 15 لقبًا من بطولة كوبا أمريكا، لتعزيز سجلها كأكثر المنتخبات تتويجًا بالمسابقة، بالتساوي مع أوروجواي.
تفاصيل البطولة والمشاركين
تقام منافسات كوبا أمريكا 2024 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 14 يوليو، بمشاركة 16 منتخباً، منهم 10 من أمريكا الجنوبية و6 من أمريكا الشمالية.
القنوات الناقلة لمباريات كوبا أمريكا 2024
نقدم لكم القنوات المجانية التي ستبث مباريات كوبا أمريكا 2024:
قمر هيسباسات 30 غربًا:
Esport 3
TV 3 Catalunya
تردد: 11347 H 20858
قمر هوتبيرد 13 شرق:
Solo calcio
تردد: 11179 H 27500
قمر يوتلسات 5 غرب:
LEquipe TV
تردد: 12648 V 29500
قنوات إيطالية على قمر يوتلسات:
Sport italia
تردد: 12341 V 31400
حتى الآن، لم تحصل أي شبكة عربية على حقوق بث البطولة، ولم تعلن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بشكل رسمي عن بثها للبطولة.
البرازيل الأعلى قيمة تسويقية
يتصدر منتخب البرازيل قائمة المنتخبات الأعلى قيمة تسويقية في كوبا أمريكا 2024، بقيمة 1.19 مليار يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت. يخوض المنتخب البرازيلي المنافسات ضمن المجموعة الرابعة، بجانب كولومبيا، باراجواي، وكوستاريكا.
يأتي منتخب الأرجنتين في المركز الثاني من حيث القيمة التسويقية، بـ875.70 مليون يورو.
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