لا تشتري موبايلات الآن.. هواتف جديدة تغزو الأسواق قبل نهاية يونيو

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قررت 3 شركات لتصنيع الهواتف الذكية جدولة إطلاق منتجاتها الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، وستكشف اثنتين من هذه الشركات عن منتجات مختلفة في مناطق متعددة.



وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، ستعقد شركة وان بلس OnePlus، حدثا في الصين للإعلان عن هاتف رائد جديد، والذي سيكون مصحوبا بجهاز لوحي متميز وساعة ذكية، وستطرح شركة موتورولا لأول مرة أجهزتها القابلة للطي من الجيل التالي والجيل المتوسط ??في الصين وأسواق عالمية مختارة، وأخيرا، ستطلق شركة فيفو نموذجا للميزانية في الهند.



1. هاتف وان بلس Nord CE 4 Lite:

من المقرر إطلاق هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 4 Lite يوم الاتنين 24 يونيو، وفقا للإعلانات التشويقية والتسريبات الرسمية، سيكون الجهاز ذو علامة تجارية جديدة لهاتف أوبو المميز Oppo K12x،

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ويأتي هاتف وان بلس Nord CE 4 Lite، مع معالج كوالكوم Snapdragon 695، وشاشة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بقوة 5500 مللي أمبير، ودعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.2. سلسلة موتورولا Razr 50 وMoto S50 Neo:ستستضيف موتورولا مؤتمرا في الصين وبعض الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو، حيث ستكشف الشركة عن ثلاثة هواتف هي: Razr 50 و Razr 50 Ultra و وMoto S50 Neo.ويأتي هاتف موتورولا القابل للطي Razr 50 Ultra مع معالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3، وكاميرتان رئيسيتان بدقة 50 ميجابكسل، وشاشة داخلية بحجم 6.9 بوصة، وشاشة غلاف بحجم 4 بوصات، ومن ناحية أخرى، سيأتي Razr 50 القياسي بشاشة قابلة للطي بحجم 6.9 بوصة مماثلة ولكن بشاشة تغطية بحجم 3.6 بوصة، وسيتم تشغيله بواسطة معالج ميدياتك الرائد Dimesnity 7300X.وبالإضافة إلى ذلك، تقدم موتورولا هاتفها الاقتصادي Moto S50 Neo، والذي يتميز بشاشة من نوع OLED بحجم 6.6 بوصة، ومعالج Snapdragon، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ودعم شحن سريع 33 وات.3. هاتف وان بلس Ace 3 Pro:وسيتم الإعلان عن هاتف وان بلس OnePlus Ace 3 Pro يوم الخميس 27 يونيو في الصين، سيأتي الهاتف مصحوبا بالجهاز اللوحي OnePlus Pad Pro وساعة OnePlus Watch 3 وسماعة OnePlus Buds 3.وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، وسيأتي الهاتف مع شاشة من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1.5K تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وكاميرا رئيسية مزودة بمستشعر Sony LYT-800 بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية تبلغ 6100 مللي أمبير في الساعة، ودعم شحن بقدرة 100 وات، وسيتم تقديم الجهاز بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت ومساحة تخزين 1 تيرابايت.4. هاتف فيفو Vivo T3 Lite:سيتم إطلاق هاتف فيفو Vivo T3 Lite 5G رسميا في الهند يوم الخميس 27 يونيو، وسيكون المنتج الثالث في التشكيلة بعد Vivo T3 وVivo T3x، ووفقا للشائعات، سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6300، علاوة على ذلك، سيصل بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وشاشة 120 هرتز.