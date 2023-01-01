لا تأتي سماعات AirPods 4 من apple مع كابل لشحنها

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تأتي سماعات AirPods الجديدة التي أعلنت عنها Apple للتو في حدث iPhone 16 مع علب بها منافذ USB-C، لكنها لن تُشحن مع كابلات شحن USB-C في العلبة.

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كما لاحظ موقع 9to5Mac، تنص الصفحة الرسمية للأجهزة الجديدة على أن كابلات شحن USB-C تُباع بشكل منفصل لكل من AirPods 4 الأساسية وAirPods 4 مع إلغاء الضوضاء النشط.لم تكشف Apple عن عدم وجود كابل في علبة سماعات الأذن في الحدث، ولكن ربما كان افتراض الشركة هو أن معظم الأشخاص لديهم بالفعل مجموعة من كابلات USB-C في حوزتهم.ومع ذلك، فقد قامت للتو بتبديل منفذ Lightning في علب AirPods، لذلك حصل المستخدمون الحاليون على كابلات Lightning مع طرزهم السابقة.بدأت شركة Apple في بيع أجهزتها بدون شحن منذ سنوات، كما توقفت عن شحن Apple TV مع كابل USB لشاحن Siri في عام 2022.لذا، لا، هذا ليس غير مسبوق، ولكن أولئك الذين ليس لديهم كابل إضافي لاستخدامه مع AirPods 4 سيتعين عليهم شراء واحد.يأتي أحدث إصدار من AirPods Max مع كابل، لذلك لا يتعين على أولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على زوج وضع كابل إضافي في عربة التسوق الخاصة بهم.بالنسبة لأولئك الذين لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيحصلون على AirPods 4: وجدنا أداء إصدار ANC مثيرًا للإعجاب. تمكن مراسل Engadget الكبير بيلي ستيل من تجربته في منطقة التجربة العملية الفوضوية في Apple Park، وكاد إلغاء الضوضاء النشط يسكت الغرفة المليئة بالحاضرين في الحدث.كما أطلقت Apple على الطرز الجديدة اسم "أفضل سماعات AirPods على الإطلاق".