لاحتواءها على 300 فيديو مخل.. قاضي «سفاح التجمع» يوصي بإعدام أحراز القضية



سفاح التجمع سفاح التجمع

أصدر قاضي محاكمة سفاح التجمع قرارًا بمحو الأحراز الخاصة بالقضية والتي تتضمن فلاشة تحتوي على 300 فيديو مخل صورهم سفاح التجمع لضحاياه، نظرا لاحتواءها على مقاطع خطر على المجتمع.

ووجه ياسر الأحمداوي، قاضي محاكمة سفاح التجمع،المنعقدة بالقاهرة الجديدة، خلال النطق بالحكم على المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن، رسالة قوية للأهالي وأولياء الأمور.

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وقال القاضي:" حافظوا على شبابكم وفتياتكم ولا تتركوهم للشيطان"، ناصحاً أولياء الأمور بإرشاد أبنائكم، قائلا: "علموهم واصبروا عليهم، كونوا قدوة لهم، فحسن التربية والتقويم هو السبيل لمنع هذا النوع الجرائم".قال المستشار ياسر الأحمداوي، إن المتهم كان مُدركًا لأفعاله، وتمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا ‏شك فيه أنه كان مُحافظًا على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به ‏المسئولية الجنائية".‏وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعًا من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام. ‏وقضت محكمة جنايات القاهرة، وبإجماع الآراء بمعاقبة سفاح التجمع بالإعدام شنقًا، على خلفية قيامه بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.. صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، ‏وأحمد رضوان ‏أبا زيد، بأمانة ‏سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد. ‏وكانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة المتهم بقتل ثلاث سيدات المعروف إعلاميا بـ «سفاح التجمع»، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر، وذلك في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بـ سفاح التجمع ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمتهم بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها، والتي أثبتت ظهور آثار لمخدر الحشيش، وكذا الترامادول، وأيضا تعاطي الكحوليات.كما كشفت تقرير الطب الشرعي لجثث ضحايا سفاح التجمع آثار تعذيب متفرقة على جثث الضحايا وكسر بالرقبة نتيجة الخنق بالحبال والسلاسل لجميعهن، وآثار حرق وتعذيب على الأيدي للجثث، موضحًا التقرير وجود طمس لكافة معالم وجه إحدى الضحايا نتيجة التعذيب الشديد على وجهها.