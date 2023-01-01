لاث ألعاب جديدة، منها Temple Run: Legends وVampire Survivors، تتوفر على Apple Arcade في أغسطس

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تضيف شركة آبل ثلاث ألعاب جديدة إلى خدمة اشتراك الألعاب الخاصة بها، Apple Arcade، الشهر المقبل، وتشمل العناوين لعبة Roguelike Survival RPG Vampire Survivors+، والعداء القائم على المستوى Temple Run: Legends،ولعبة Apple Vision Pro Castle Crumble.



وستتم إضافة Temple Run: Legends وVampire Survivors+ إلى الخدمة في الأول من أغسطس، في حين سيصل عنوان Vision Pro في وقت لاحق في 29 أغسطس، حسبما أعلنت الشركة المصنعة لأجهزة iPhone، و فيما يلي نظرة على الألعاب الثلاث القادمة إلى Apple Arcade في أغسطس:



Temple Run: Legends

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تم إطلاق لعبة Temple Run: Legends، أول لعبة ركض تعتمد على المستوى في سلسلة Temple Run الشهيرة، حصريًا على Apple Arcade، وتوفر اللعبة أوضاع لعب وتحديات جديدة بالإضافة إلى وضع التشغيل اللانهائي الكلاسيكي، يمكن للاعبين الجري والسباحة والقفز عبر 500 مستوى في وضع القصة. تتميز Temple Run: Legends أيضًا ببيئات متنوعة ومجموعة جديدة تمامًا من الشخصيات.Vampires Survivors+تم إصدار Vampires Survivors، لعبة تقمص الأدوار Roguelike للبقاء على قيد الحياة الناجحة من Poncle، لأول مرة على منصات الأجهزة المحمولة Mac وWindows وXbox في عام 2022، اللعبة متاحة بالفعل للعب على نظام iOS، لكن Apple Arcade ستجلب الإصدار الخالي من الإعلانات من اللعبة بعد ذلكوتتميز لعبة Vampires Survivors بأنها بسيطة بشكل خادع، سواء من حيث أسلوب اللعب أو الصور المرئية على طراز البكسل، ولكن حلقة الإدمان الخاصة بها من المخلوقات والشياطين المهزومة أثناء تجربة شخصيات وأسلحة مختلفة لا تصبح قديمة أبدًا. تأتي اللعبة أيضًا مع وضع متعدد اللاعبين حيث يمكن لما يصل إلى أربعة لاعبين اللعب معًا على نفس الجهاز عن طريق توصيل أجهزة التحكم في الألعاب الخاصة بهم.Castle Crumbleتعمل شركة Apple على توسيع مكتبة ألعابها من أجل سماعة الواقع المختلط الباهظة الثمن، Apple Vision Pro، ووفقًا لاسمها، فإن Castle Crumble، وهو عنوان مكاني، سيسمح للاعبين بتمزيق القلاع بالإيماءات. من خلال الضربات الشديدة والنقرات بأصابعهم، يمكن للاعبين الانغماس في التدمير القائم على الفيزياء وحل الألغاز. تتميز اللعبة بمناطق أحيائية متنوعة ومليئة بحصون العدو. يمكن للاعبين استخدام الإيماءات لاستهداف نقاط الضعف في القلاع واستخدام الأدوات المتاحة لهم لإسقاطها، مباشرة في غرفة المعيشة الخاصة بهم.ستصل Temple Run: Legends وVampire Survivors+ إلى Apple Arcade في 1 أغسطس، بينما يمكن لعب Castle Crumble على Vision Pro بدءًا من 29 أغسطس. وستكون جميع الألعاب الثلاث متاحة لمشتركي Apple Arcade دون أي تكلفة إضافية.