لابتسامة ناصعة البياض.. نصائح فعالة للتخلصص من اصفرار الأسنان



للتخلصص من اصفرار الأسنان للتخلصص من اصفرار الأسنان



أحيانا نعاني من اصفرار الأسنان، والتي تؤثر على الشكل وتجعلنا نشعر بالخجل من الضحك والتحدث مع الآخرين، ولذلك يجب التعرف على أسباب اصفرار الأسنان للوقاية منها.

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طرق تجنب اصفرار الأسنانوتسهم بعض طرق العلاج أو طرق الكشف عن الأمراض في تغير لون الأسنان، مثل: الإشعاعات المستخدمة للرأس والرقبة أو العلاج الكيميائي.وعليك بتغيير بعض عاداتك اليومية والتي تؤدي إلى اصفرار الأسنان أو تغير لونها عن البياض الطبيعي، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي، ومن أبرز هذه النصائح ما يلي:-الإقلاع عن التدخين وشرب القهوة.طرق تجنب اصفرار الأسنان- الاعتناء بأسنانك، بتنظيفها بالفرشاة والخيط بانتظام.-مراجعة طبيب الأسنان كل 6 أشهر لتنظيف أسنانك بشكل طبي وصحي.- في حالة اصفرار أسنانك دون أي مبررات سابقة، واستمرار هذا الاصفرار حتى مع الالتزام بعادات نظافة الفم والأسنان، وفي حالة ظهور أعراض أخرى للإصابة، فإن عليك مراجعة طبيب أسنانك على الفور.