لأول مرة منذ 1985.. "قمر الفراولة" يتزامن مع الانقلاب الصيفي



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

لا تنسوا النظر إلى سماء الليل في نهاية هذا الأسبوع للحصول على منظر خلاب لقمر الفراولة. على عكس كسوف الشمس أو انفجارات المستعرات، يحدث قمر الفراولة المسمى بشكل ساحر كل عام. إنه آخر قمر مكتمل في الربيع أو أول قمر مكتمل في الصيف ويحدث دائمًا في شهر يونيو.



يعتبر قمر الفراولة هذا العام أكثر خصوصية من معظم الأشخاص. ويحدث رسميًا خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 21 و22 يونيو، على الرغم من أنك ستتمكن من رؤية حوالي 97? من لمعانه يومي 20 و23 يونيو. ومن قبيل الصدفة، فإن هذا يعني أن اكتمال القمر يحدث في نفس وقت اكتمال القمر. الانقلاب الصيفي.



هذا يعني أن شيئين سيحدثان. أولا، سيكون القمر أقرب من المعتاد، مما يعني أنه سيبدو أكبر بكثير في السماء مما يبدو عليه عادة. يشار إلى هذا في تقويم المزارع القديم باسم وهم القمر. الوهم ينبع من قرب القمر من الأفق. تقارن العين البشرية حجمها بطبيعة الحال بحجم الأشياء المحيطة بها، مثل قمم المنازل والأشجار. وهذا يجعلها تبدو أكبر بكثير مما قد تبدو عليه لو كانت في السماء.

قد يعجبك أيضا...

كما أن كون القمر منخفضًا في الأفق سيجعل القمر ملونًا. باختصار، إن القرب الشديد من الأفق يعرض ضوء القمر لهواء أكثر كثافة، مما يؤدي إلى تغيير ألوانه. وبالتالي، سيكون قمر الفراولة هذا العام باللون الأصفر أو البرتقالي أو حتى الأحمر، اعتمادًا على الجزء الذي تتم مشاهدته منه من العالم. سيكون من بين الأدنى والأكبر والأكثر سخونة التي رأيناها منذ سنوات.ما هو قمر الفراولة؟على الرغم من أن الاسم يستحضر رؤى القمر الأحمر أو الوردي، إلا أن قمر الفراولة أبسط من ذلك. يعرّف تقويم المزارع القديم قمر الفراولة ببساطة بأنه اكتمال القمر الذي يحدث في يونيو. إذا كان هناك بدران في شهر يونيو، فهو يشير إلى القمر الثاني. رسميًا، هو البدر الأخير في الربيع أو أول بدر في الصيف.الاسم له جذور أمريكية أصلية. تشير القبائل في شمال شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك قبائل ألغونكوين وأوجيبوي وداكوتا ولاكوتا، إلى القمر باسم قمر الفراولة لأنه يظهر في نفس الوقت تقريبًا الذي تنضج فيه الفراولة وتكون جاهزة للقطف.وتشمل الأسماء الأخرى القمر المزهر، وقمر الذرة الأخضر، والقمر الهوير، بينما تشير القبائل في شمال غرب المحيط الهادئ إليه باسم قمر الولادة، أو القمر الوضعي، أو القمر الفقس، حيث تولد العديد من صغار الحيوانات في هذا الوقت تقريبًا من كل عام.متى يمكنني رؤية قمر الفراولة هذا العام؟تم تحديد اكتمال القمر رسميًا مساء يوم 22 يونيو. ومع ذلك، سيحتوي يوم 21 يونيو على حدب شمعي بنسبة سطوع 100?، والذي سيبدو تمامًا مثل البدر. يتميز يوم 20 يونيو بحدب شمعي بنسبة سطوع 97? للقمر المكتمل، بينما سيكون يوم 23 يونيو حدبًا متضائلًا بنسبة سطوع 97? للقمر المكتمل.ما يعنيه كل ذلك هو أن القمر إما سيكون بدرا أو سيبدو بدرا خلال الأيام الأربعة القادمة. ومع ذلك، سيقدم يومي 21 و22 يونيو أفضل التجارب، حيث سيكون القمر في اكتماله بنسبة 100? خلال هاتين الأمسيتين.ضع علامة على التقويمات الخاصة بك للأحداث القمرية الأخرىسيكون قمر الفراولة مثيرًا للاهتمام هذا العام، ولكن هناك بعض الأحداث القمرية الكبيرة الأخرى التي ستحدث في الأشهر المقبلة. وفقًا لـ Astropixels، من المقرر أن لا نشاهد قمرًا واحدًا، بل أربعة أقمار عملاقة في عام 2024. سيحدث ذلك في 19 أغسطس، و18 سبتمبر، و17 أكتوبر، و15 نوفمبر. ويشير القمر العملاق إلى القمر الأقرب فعليًا إلى الأرض من المتوسط. القمر العملاق في 18 سبتمبر هو أيضًا قمر الحصاد، مما يجعله قمر الحصاد الفائق.احفظ تاريخ 18 سبتمبر، قمر الحصاد الفائق، على وجه الخصوص. وفي اليوم الذي يسبق اكتمال القمر، سيكون هناك أيضًا خسوف جزئي للقمر. وسيكون هذا الخسوف القمري الأخير حتى مارس 2025.