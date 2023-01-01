كيك القهوة بالبلح: حلوى غنية بالمذاق سهلة التحضير



كيك القهوة بالبلح كيك القهوة بالبلح

كيك القهوة بالبلح هي واحدة من أنواع الحلوي ذات الطبقة الواحدة، وعادة تكون محضره بالفواكه أو القرفة ومغطاه على حسب الرغبة، لذا نستعرض طريقة عمل كيك القهوة بالبلح على طريقة الشيف مي صيام.



طريقة عمل كيك القهوة بالبلح:



مكونات الكيك:



2 كوب دقيق.



1 كوب سكر.

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1 كوب تمر منقوع في الماء الدافئ.1/2 كوب زيت.4 بيضات.1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا.1 ملعقة صغيرة قرفة.1/2 ملعقة صغيرة ملح.1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير1 كوب حليب.مكونات صوص القهوة:1/2 كوب قهوة سريعة التحضير1/2 كوب سكر.1/2 كوب ماء.طريقة التحضير:سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.اخفقي البيض والسكر حتى يصبح الخليط خفيفًا ورقيقًا.ضيفي الزيت والبلح المنقوع والمهروس واخلطي جيدًا.في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا والقرفة والملح.ضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط البيض مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح المزيج متجانسًا.ضيفي القهوة والحليب واخلطي جيدًا.اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزيت.ضعي الكيك لمدة 40-50 دقيقة أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في وسط الكيك.ولتحضير صوص القهوة، اخلطي القهوة والسكر والماء في قدر صغير.سخني المزيج على نار متوسطة حتى يذوب السكر وتصبح القهوة كثيفة.اسكبي صوص القهوة على الكيك بعد أن يبرد.