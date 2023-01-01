كيكة قشور البرتقال: نكهة غنية برائحة البرتقال في كل قضمة



كيكة قشور البرتقال كيكة قشور البرتقال

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، طريقة عمل كيكة قشور البرتقال، فيما يلي….



مقادير كيكة قشور البرتقال



الكيك:

1 حبة كبيرة برتقال

1 3/4 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

3 حبة كبيرة بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 1/4 كوب سكر

نصف كوب زيت ذرة

ربع كوب زبادي/ روب

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الصلصة:نصف كوب سكرنصف كوب عصير برتقالللتزيين: قشور برتقال رفيعةطريقة تحضير كيكة قشور البرتقال1.ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، سخني الفرن لدرجة حرارة 180 مئوية.2.أحضري قالب متوسط الحجم ذو فتحة من الوسط، ادهنيه بالزبدة ثم انثري الدقيق، أتركيه جانبا.3.الكيك: لا تقشري البرتقالة، قطعيها الى قطع صغيرة، انزعي البذور، ضعيها في محضرة الطعام وشغلي لتصبح مهروسة ناعمة. اتركيها جانبا.4.انخلي الدقيق، البيكنج باودر والملح. أتركيه جانبا.5.في وعاء ضعي البيض، الفانيليا والسكر وباستعمال مضرب شبك كهربائي اخفقي ليختلط جيدا ويصبح فاتح اللون ومتماسك قليلا.6.اضيفي خليط الدقيق بالتبادل مع الزيت واخفقي ليختفي7.أضيفي الزبادي واخفقي ليختفي.8.أضيفي البرتقالة المهروسة وقلبي لتختفي.9.صبي الخليط في القالب.10.اخبزي الكيك لمدة 25 – 30 دقيقة، لينضج الكيك ويتحمر سطحه.11.أخرجي الكيك من القالب، ضعيه على طبق التقديم، باستعمال فرشاة وزعي صلصة البرتقال على الكيك ليتشرب جيدا. أتركيه ليبرد.12.صلصة البرتقال: في كسرولة ضعي عصير البرتقال و السكر سخني على نار متوسطة ليغلي ثم خففي النار واتركيه يطهى بهدوء 3 دقائق. استعمليه ساخنا.