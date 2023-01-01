كيكة الزبادي بالفراولة: وصفة سهلة لذة لا تقاوم

إذا كنتي تودين تقديم وصفات سهلة وبسيطة نقدم لكي طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة.
المقادير
1/2 كيلو فراولة صغيرة
1 ملعقة كبيرة دقيق
1+1/4 كوب سكر
2/3 كوب زيت
2 عدد بيض
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
1/4 كوب عصير ليمون
1 كوب زبادي
2+1/4 كوب دقيق
3 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ذرة ملح
رشة فانيليا
خطوات التحضير
في بولة نضع الفراولة وعليهم الدقيق ونقلب.
في بولة أخرى نضع البيض والفانيليا والسكر ثم نضيف الزيت وعصير الليمون وبشر الليمون ثم الزبادي والددقيق والبيكنج بودر ونقلب جميع المكونات.
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