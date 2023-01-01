كيكة الزبادي بالفراولة: وصفة سهلة لذة لا تقاوم

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صورة الخبر: كيكة الزبادي بالفراولة
كيكة الزبادي بالفراولة

إذا كنتي تودين تقديم وصفات سهلة وبسيطة نقدم لكي طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة.

المقادير
1/2 كيلو فراولة صغيرة
1 ملعقة كبيرة دقيق
1+1/4 كوب سكر
2/3 كوب زيت
2 عدد بيض
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
1/4 كوب عصير ليمون
1 كوب زبادي
2+1/4 كوب دقيق
3 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ذرة ملح
رشة فانيليا

خطوات التحضير
في بولة نضع الفراولة وعليهم الدقيق ونقلب.
في بولة أخرى نضع البيض والفانيليا والسكر ثم نضيف الزيت وعصير الليمون وبشر الليمون ثم الزبادي والددقيق والبيكنج بودر ونقلب جميع المكونات.

يوضع الخليط في صينية الكيك ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 دقيقة ثم تقدم وبألف هنا.

المصدر: elbalad

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