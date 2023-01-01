كيكة الجبنة بأقل التكاليف: حلوى غنية بمذاق رائع دون إثقال ميزانيتك

اذا كنتي من محبي الكيكة وتحاولين تقديمها بطريقة مختلفة لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل كيكة الجبنة
المقادير المكونات :-
1: 2 كوب دقيق
2 : كوب جبنة بيضاء
3: باكو بيكنج بودر
4: رشة ملح
5: نصف كوب سمنه
6: 3 بيضة
7: كوب لبن
8: كوب جبنة
9: كمون حب
طريقة التحضير طريقة العمل:-
1: إخلطى الطحين مع البيكنج بودر والملح وجزء من الكمون الحب
2: أضيفى البيض مع اللبن والسمن والجبنة والكمون الحب
3: أضيفى خليط الطحين على مراحل وقلبى ثم صبى الخليط فى صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالطحين ورشى على الوجة الكمون الحب
4: ضعى الكيكة فى الفرن حتى تمام النضج ثم زينى الوجة بالجبنة ورشيها بالكمون الحب بألف هنا
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