كيكة الجبنة بأقل التكاليف: حلوى غنية بمذاق رائع دون إثقال ميزانيتك



كيكة الجبنة كيكة الجبنة



اذا كنتي من محبي الكيكة وتحاولين تقديمها بطريقة مختلفة لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل كيكة الجبنة



المقادير المكونات :-

1: 2 كوب دقيق

2 : كوب جبنة بيضاء

3: باكو بيكنج بودر

4: رشة ملح

5: نصف كوب سمنه

6: 3 بيضة

7: كوب لبن

8: كوب جبنة

9: كمون حب



طريقة التحضير طريقة العمل:-

1: إخلطى الطحين مع البيكنج بودر والملح وجزء من الكمون الحب

2: أضيفى البيض مع اللبن والسمن والجبنة والكمون الحب

3: أضيفى خليط الطحين على مراحل وقلبى ثم صبى الخليط فى صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالطحين ورشى على الوجة الكمون الحب

4: ضعى الكيكة فى الفرن حتى تمام النضج ثم زينى الوجة بالجبنة ورشيها بالكمون الحب بألف هنا