كيف يمكن لليدين أن تكشف الإصابة بأمراض القلب والسرطان؟

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كشف خبراء الصحة، أن تغيرات معينة في شكل أو لون أصابع اليدين والقدمين، يمكن أن تكون مؤشرات على حالات صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، ويمكن لبعض العلامات الظاهرة على اليدين أن تنبه الأطباء إلى الحاجة لمزيد من الفحوصات الطبية، بحسب ما جاء من "فيستي".



أبرز العلامات التحذيرية التي تظهر على اليدين وتدل على مشاكل صحية:



- تعجّر الأصابع



تعجّر الأصابع يحدث عندما تتضخم أصابع اليدين والقدمين، ويصبح الجلد المحيط بالأظافر لامعًا، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى تغيير شكل زاوية الأظافر، وفقًا لمستشفى "ماونت سيناي"، فإن السبب الأكثر شيوعًا لتعجّر الأصابع هو سرطان الرئة، ولكنه يمكن أن يشير أيضًا إلى مشاكل في القلب والغدة الدرقية.

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- كدمات الأصابعتظهر الكدمات دون التعرض لإصابة كإشارة للأطباء لإجراء فحوصات لبعض أنواع السرطان، ويقول سيمون ريدلي، مدير أبحاث سرطان الدم في المملكة المتحدة، إن الكدمات غير المبررة، خاصة في أماكن غير متوقعة مثل اليدين، يمكن أن تكون علامة على سرطان الدم، تغييرات لون الأصابع دون كدمات قد تدل على مشاكل في تدفق الدم، والتي غالبًا ما تكون بسبب الإجهاد لكنها قد تشير أيضًا إلى أمراض مثل الذئبة أو مرض كرون.- تورّم المفاصليحدث تورم مفاصل اليدين نتيجة لتراكم الكولسترول حول الأوتار، وهي حالة تُعرف بالورم الأصفر في الوتر، وغالبًا ما تكون نتيجة فرط كوليسترول الدم العائلي، يمكن أن يكون تورم مفاصل اليدين والركبتين مؤشرًا على هذه الحالة، تورم الساقين والقدمين يمكن أن يكون علامة على مرض القلب، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.كما أن رصد هذه العلامات على اليدين يمكن أن يكون خطوة أولى نحو التشخيص المبكر وعلاج هذه الحالات الخطيرة، مما يعزز فرص الشفاء والتعافي.