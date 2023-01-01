كيف يمكن للبشر زراعة المحاصيل على "المريخ"؟

أظهرت تجارب جديدة أن السكان الذين سوف يعيشون على المريخ يمكنهم زراعة طعامهم، ويجري السباق الآن لإنتاج أغذية صديقة للمريخ حيث سيحتاج سكان المريخ إلى زراعة منتجات طازجة ليكونوا أصحاء وبصحة جيدة.
ويقوم نظام إنتاج الغذاء هذا على تربية الأسماك في خزانات المياه حيث تزرع النباتات أيضًا، بحيث توفر النفايات الغنية بالمغذيات الناتجة عن الأسماك الغذاء للنباتات ويتم تحويل النفايات الناتجة عن الأسماك بواسطة البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في الماء إلى مغذيات للنباتات.
وقال خبير هندسة المناظر الطبيعية "بنز كوتزن"، من جامعة غرينتش في لندن: "لقد نجحنا في زراعة البطاطس والطماطم والفاصوليا القزمية والجزر والخس والبصل الأخضر والثوم المعمر والريحان في أوعية نباتية تحتوي على حطام المريخ المحاكاة، حيث تمت إضافة العناصر الغذائية مع مياه الأسماك".
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