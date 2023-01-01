كيف يمكن للبشر زراعة المحاصيل على "المريخ"؟



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أظهرت تجارب جديدة أن السكان الذين سوف يعيشون على المريخ يمكنهم زراعة طعامهم، ويجري السباق الآن لإنتاج أغذية صديقة للمريخ حيث سيحتاج سكان المريخ إلى زراعة منتجات طازجة ليكونوا أصحاء وبصحة جيدة.



ويقوم نظام إنتاج الغذاء هذا على تربية الأسماك في خزانات المياه حيث تزرع النباتات أيضًا، بحيث توفر النفايات الغنية بالمغذيات الناتجة عن الأسماك الغذاء للنباتات ويتم تحويل النفايات الناتجة عن الأسماك بواسطة البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في الماء إلى مغذيات للنباتات.



وقال خبير هندسة المناظر الطبيعية "بنز كوتزن"، من جامعة غرينتش في لندن: "لقد نجحنا في زراعة البطاطس والطماطم والفاصوليا القزمية والجزر والخس والبصل الأخضر والثوم المعمر والريحان في أوعية نباتية تحتوي على حطام المريخ المحاكاة، حيث تمت إضافة العناصر الغذائية مع مياه الأسماك".

قد يعجبك أيضا...

وأضاف كوتزن: "تم استخدم سمك البلطي، وهو نوع خفيف النكهة من أسماك المياه العذبة البيضاء الموجودة في أفريقيا والشرق الأوسط حيث من السهل العناية بها وتنمو بسرعة نسبية، وتصل إلى مرحلة النضج خلال خمسة إلى سبعة أشهر".ويبحث الباحثون في جامعة غرينتش أيضًا عن أغذية أسماك بديلة، بما في ذلك البروتين من يرقات ذبابة الجندي الأسود، والتي من المحتمل أن يتم إنتاجها على المريخ.وقال خبير هندسة المناظر الطبيعية إن المشاكل الرئيسية هي أن المريخ الذي يقع على بعد 140 مليون ميل من الأرض عالم مغبر وبارد وصحراوي وله غلاف جوي رقيق للغاية وغلافه الجوي سام بنسبة 95% من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ 0.04% من ثاني أكسيد الكربون على الأرض.وهذا يعني أن الهواء الموجود على المريخ سيقتل الإنسان بسرعة وإذا ترك دون حماية على السطح، وفقًا لحسابات ناسا إذا لم تكن محميًا على المريخ، فسوف يغلي دمك، حتى في درجة الحرارة المحيطة".