مهارات التواصل مع شريكي
التواصل الجيد هو أساس العلاقات الناجحة.. استمر في تطوير هذه المهارات التالية وستلاحظ ملحوظًا في تفاعلك مع شريكك.
كيف يمكنني تحسين مهارات التواصل مع شريكي؟
هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تحسين مهارات التواصل مع شريكك، بحسب ما نشره موقع هيلثي.
التحدث بوضوح وصراحة
تحدث بشكل مباشر عن مشاعرك واحتياجاتك دون لبس أو تعقيد.
استخدم جمل بسيطة وواضحة تعبر عما بداخلك.
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الاستماع النشط
ركز على ما يقوله شريكك بدلاً من التفكير في ما ستقوله بعد ذلك.
أعد صياغة ما قاله لتأكيد فهمك له.
طرح الأسئلة المفتوحة
اسأل أسئلة مفتوحة التي تبدأ بـ "ماذا" و "كيف" و "لماذا".
هذا سيشجع شريكك على التحدث بالتفصيل.
التواصل غير اللفظي
استخدم لغة الجسد المناسبة كالاتصال بالعين والابتسام.
هذا يُظهر اهتمامك وانخراطك في الحوار.
التأكد من الفهم
لا تخف من طلب التوضيح إذا لم تفهم شيئًا.
هذا يُظهر رغبتك في فهم شريكك بشكل أفضل.
الاهتمام والاحترام
كن مهتمًا بشريكك وآرائه، وأظهر له الاحترام.
هذا سيعزز الثقة والترابط بينكما.
التدرب على الاستماع والتواصل
مارس هذه المهارات في حياتك اليومية.
ستصبح أكثر ثقة وطبيعية مع الوقت.
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