كيف يقبض ملك الموت عددًا من الأرواح في وقت واحد؟.. دار الإفتاء تجيب



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

كيف يقبض ملك الموت أرواح الكثير من البشر في وقت واحد رغم اختلاف أماكنهم؟ إن ملك الموت موكَّل بقبض الأرواح، وله أعوان من الملائكة؛ فلا يصعب حينئذٍ تصور قبضه لأرواح متعددة في زمن واحد بواسطة أولئك الأعوان من الملائكة، وجاء في القرآن الكريم والسنة ما يدل على أن لملك الموت أعواناً من الملائكة، ففي القرآن ورد قوله سبحانه: «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ» (الأنعام:61).

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قال ابن كثير في تفسيره: إن ملائكة موكلون بذلك، قال ابن عباس وغير واحد: لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم.كيف يقبض ملك الموت عددا من الأرواح في وقت واحدقالت دار الإفتاء، إن المتوفي لأرواح الخلق على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: «قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ» (يونس: 104)، ويقول تعالى: «وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ».وقالت دار الإفتاء، إن الله أسند التوفِّي إليه سبحانه، ثم خلق الله ملك الموت وجعله الملك الموكل بقبض الأرواح؛ يقول الله تعالى: «قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ»، لافتةً إلى أنه "ما على ظهر الأرض من بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطوف به كل يوم مرتين".وتابعت أن الله تعالى خلق أعوانًا لملك الموت؛ يقول تعالى: «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ» وقوله تعالى: «فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ»، وقوله تعالى: «وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ»كيف يقبض ملك الموت أكثر من روح في وقت واحد؟واستندت إلى أن الإمام أحمد أخرج في "الزهد"، قال: "جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست يتناول من حيث شاء، وجعل له أعوان يتوفون الأنفس ثم يقبضها منهم"، وأن أبا الشيخ أخرج عن الربيع بن أنس: أنه سئل عن ملك الموت: هل هو وحده الذي يقبض الأرواح؟ قال: "هو الذي يلي أمر الأرواح، وله أعوان على ذلك، غير أن ملك الموت هو الرئيس، وكل خطوة منه من المشرق إلى المغرب".وأردفت أن: «ابن أبي شيبة ، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في "التفسير" عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ?تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا? [الأنعام: 61] قال: "أعوان مَلَكِ الموت من الملائكة"».واستطردت: أخرج عَبْدُ بن حُمَيْدٍ، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في "التفسير" عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى: ?تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا? [الأنعام: 61] قال: "الملائكة تقبض الأنفس، ثم يقبضها منهم ملك الموت بعد"، لافتة إلى أنه أخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى: ?تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا? [الأنعام: 61] قال: "إن ملك الموت له رسل؛ فيلي بعضها الرسل، ثم يدفعونها إلى ملك الموت".كيف يتوفى ملك الموت أكثر من روح في وقت واحد؟واسترسلت دار الإفتاء أن الإمام الرازي قال في "مفاتيح الغيب" [قال الله تعالى: «اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا» [الزُّمر: 42]، وقال: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ» [الملك: 2]، فهذان النّصان يدلان على أن توفي الأرواح ليس إلا من الله تعالى. ثم قال: «قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ المَوْتِ» [السجدة: 11]، وهذا يقتضي أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك الموت. ثم قال في هذه الآية: «تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا» فهذه النصوص الثلاثة كالمتناقضة، والجواب: أن التوفي في الحقيقة يحصل بقدرة الله تعالى، وهو في عالم الظاهر مفوض إلى ملك الموت، وهو الرئيس المطلق في هذا الباب، وله أعوان وخدم وأنصار، فحسنت إضافة التوفي إلى هذه الثلاثة بحسب الاعتبارات الثلاثة.واختتمت فتواها بأنه بناءً على ما ذُكر، فإن ملك الموت موكَّل بقبض الأرواح، وله أعوان، فلا يصعب حينئذٍ تصور قبضه لأرواح متعددة في زمن واحد بواسطة أولئك الأعوان من الملائكة.