كيف يتأثر الأطفال بسمنة الأمهات؟

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لا تؤثر سمنة الأم عليها وعلى صحتها هي فقط بل أن أضرار هذا الأمر قد تمتد إلى طفلها، إذ يُمكن أن تتسبب سمنة الأم في ارتفاع خطر الإصابة بمضاعفات الحمل المختلفة.



ووفقًا لتقرير نشره موقع «Health Shots» الطبي، يُمكن أن يكون للسمنة أثناء الحمل عواقب وخيمة على صحة الأم، وأحد المخاوف الرئيسية هى زيادة خطر الإصابة بـ «سكري الحمل»، وهي حالة يصبح فيها الجسم مقاومًا للأنسولين أثناء الحمل، وقد يؤدي هذا إلى مضاعفات مثل العملقة (طفل كبير الحجم بشكل غير طبيعي)، وتسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل)، إلى جانب زيادة احتمال الحاجة إلى الولادة القيصرية، ومن المضاعفات التي يُمكن أن تتأثر بها الأم نتيجة السمنة:



- ارتفاع ضغط الدم الحملي

النساء البدينات أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، مما قد يزيد من خطر الإصابة بتسمم الحمل ومضاعفات القلب والأوعية الدموية الأخرى.

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- نزيف ما بعد الولادةهناك خطر متزايد للإصابة بنزيف ما بعد الولادة بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة أثناء الحمل، فهن أكثر عرضة للإصابة بنزيف مفرط بعد الولادة، والذي يمكن أن يهدد حياتهن إذا لم تتم معالجته على الفور.- الجلطات الدمويةالسمنة هي عامل خطر معروف لتطور جلطات الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى حالات خطيرة مثل تجلط الأوردة العميقة والانسداد الرئوي الدموية- الوفاةأظهرت الدراسات أن السمنة أثناء الحمل ترتبط بارتفاع خطر وفيات الأمهات، مما يؤكد الحاجة الملحة لتدخلات فعالة واستراتيجيات وقائية.آثار سمنة الأم على الأطفاللسمنة الأمهات أيضًا آثار كبيرة على صحة الجنين ونموه، وأحد المخاوف الأساسية هو زيادة خطر التشوهات الخلقية، مثل عيوب الأنبوب العصبي وتشوهات القلب، إذ أنه لدى النساء البدينات احتمالية أكبر لولادة أطفال مصابين بعيوب خلقية، مما قد يكون له عواقب طويلة المدى على صحة الطفل وحياته، وتؤثر سمنة الأم على الأطفال على النحو التالي:- العملقة: وهو مصطلح يشير إلى الأطفال الذين يكون حجمهم أكبر بكثير من الطبيعي، ومن المرجح أن يكون الأطفال الذين يولدون لأمهات بدينات أكبر حجمًا.- ولادة جنين ميت: أظهرت الدراسات أن السمنة لدى الأمهات ترتبط بزيادة خطر ولادة جنين ميت، مما يؤكد أهمية المراقبة الدقيقة والتدخل المبكر لمنع هذه النتائج المدمرة.- السمنة في مرحلة الطفولة: الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، مما يؤدي إلى استمرار دورة السمنة والمشاكل الصحية المرتبطة بها، ووجدت دراسة نشرت في مجلة «Annals of Nutrition and Metabolism» أن السمنة لدى الأمهات قبل الحمل وزيادة الوزن المفرطة أثناء الحمل تزيد من خطر السمنة لدى الأطفال بمقدار 3 مرات.- اضطرابات التمثيل الغذائي: تم ربط سمنة الأم بزيادة خطر حدوث اضطرابات التمثيل الغذائي في النسل، بما في ذلك مرض «السكري» من النوع 2 ومقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن يكون لها عواقب طويلة المدى على صحة الطفل.