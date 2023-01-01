كيف وصل البشر إلى سطح القمر؟

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شهد القرن العشرين العديد من الإنجازات البشرية في مختلف المجالات، إذ تخطى التطور حدود كوكب الأرض، فوصل الإنسان إلى ما هو أبعد من ذلك، ويصادف اليوم واحدًا من هذه التطورات، وهي أول هبوط بشري على سطح القمر، والذي حدث في مثل هذا اليوم 20 يوليو عام 1969، وفي التقرير التالي نستعرض كيف وصل البشر إلى ذلك؟، وفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية «nasa».

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محاولات البشر للصعود إلى الفضاءلم تكن رحلة أبولو 11 للقمر الأولى من نوعها، إذ سبقها عدة محاولات بشرية بين روسيا وأمريكا لاحتلال الفضاء، ففي عام 1957، أطلقت روسيا أول قمر صناعي، سبوتنيك 1، إلى الفضاء، وأطلقت الولايات المتحدة عدة أقمارًا صناعية بعد ذلك، وكان كلا البلدين يأملان في أن يكونا أول من يرسل إنسانًا إلى الفضاء.وفي 12 أبريل في عام 1961، أرسل الاتحاد السوفييتي أول إنسان إلى الفضاء، وهو الروسي يوري جاجارين، لتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال آلان شيبرد، وهو أول أميركي يسافر إلى الفضاء، لكنهم حاولو أن يصنعو حدثًا يضاهي ما صنعته روسيا، لتأتي لهم فكرة إرسال أول بشري إلى سطح القمر.أول هبوط بشري على سطح القمرفي 20 يوليو في عام 1969، استطاع مهندس الطيران ورائد الفضاء، نيل أرمسترونج، أن يكون أول بشري تلمس أقدامه سطح القمر، على رحلة أبولو 11، تلك الرحلة التي كانت ردًا على إرسال الاتحاد السوفييتي أول إنسان في الفضاء.كان على متن الصاروخ مع أرمسترونج رائدي الفضاء باز ألدرين ومايكل كولينز، وانطلقت الرحلة في الساعة 9:32 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد 12 دقيقة، كان رواد الفضاء يحلقون حول مدار كوكبنا في الفضاء، وبعد ثلاثة أيام من التحليق حول الأرض، انطلق الصاروخ إلى القمر، بعد دورة ونصف قامو بها حول الكوكب.غرس أرمسترونج وزملاؤه العلم الأمريكي على سطح القمر، وجمعوا عينات من سطح القمر، بعد رحلة استمرت أكثر من ست ساعات.أمنية غريبة بعد إنجاز كبيروفقًا لصحيفة ذا إندبندنت، فقد تمنى أرمسترونج أمنية غريبة، وذلك عندما سئل عن شعوره عندما تظل آثار قدميه على سطح القمر لآلاف السنين، فقال :«أتمنى أن يذهب شخص ما إلى هناك في أحد الأيام وينظفها».معلومات عن نيل أرمسترونج- وُلِد أرمسترونج في واباكونيتا، أوهايو، في أمريكا، في 5 أغسطس 1930، لأبوين هما ستيفن كونيغ أرمسترونج وفيولا لويز إنجل.- كان طيارًا بحريًا من عام 1949 إلى عام 1952.- حصل على درجة البكالوريوس في علوم الهندسة الجوية من جامعة بيرديو عام 1955.- تقاعد من وكالة ناسا في عام 1971.- توفى أرمسترونج في 25 أغسطس 2012 عن عمر يناهز 82 عامًا.