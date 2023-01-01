كيف فشل جهاز AI Pin؟ “200 مليون دولار في الهواء”..



جهاز AI Pin جهاز AI Pin

جهاز AI Pin وصف بأنه “أسوأ منتج تم مراجعته على الإطلاق” من قبل يوتيوبر التقنية الشهير ماركيز براونلي، حيث شهد جهاز AI Pin من شركة Humane بداية صعبة لكن الأمور ازدادت سوءًا للجهاز الذكي هذا حيث أنه وفقًا لتقرير The Verge يوم الأربعاء، فإن الجهاز شهد مؤخرًا عددًا من الإرجاعات أكثر من المبيعات كما انه في يونيو، كان حوالي 8,000 وحدة لم يتم إرجاعها، لكن الرقم انخفض إلى 7,000 وحدة فقط بحلول الأربعاء توقعت شركة Humane بيع حوالي 100,000 وحدة من Pin خلال السنة الأولى، لكنها تمكنت فقط من بيع حوالي 10,000 وحدة، وفقًا لتقرير نيويورك تايمز في يونيو هذا فرق كبير، لكنه لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى جميع التعليقات السلبية التي تلقاها الجهاز في الأشهر الأولى.

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عيوب جهاز AI Pinلم نتمكن من تجربة الجهاز بأنفسنا، لكن المراجعات أشاروا إلى أنه بطيء ومليء بالأخطاء، وعمر البطارية لا يتجاوز بضع ساعات وعلاوة على سعره البالغ 700 دولار، كان على المشترين دفع 24 دولارًا لخطة بيانات غير محدودة من T-Mobile تتضمن تخزين سحابي استخدم الجهاز واجهة إسقاطية كانت فاشلة أيضًا كان الإسقاط غير واضح في الهواء الطلق كما أن الأمر الصادم هو أن شركة Humane قد بالغت بشكل كبير في تقدير منتجها وقدراته، وجمعت 200 مليون دولار من المستثمرين لكنها تمكنت من بيع منتجات بقيمة 9 ملايين دولار فقط، تم إرجاع مليون دولار منها في مايو، كانت الشركة تبحث عن مشترٍ بقيمة تصل إلى مليار دولار.تقرير شركة Humaneما كان من المفترض أن يكون جهازًا يعمل كـ”دماغ ثانٍ” للمستخدم، وفقًا لكلمات Humane، شهد انهيارًا دراماتيكيًا لم تكن Humane الشركة الوحيدة التي شهدت ذلك في الواقع، كان جهاز R1 من شركة Rabbit فشلًا أكبر، حيث تميز بالعديد من المشاكل في البداية يبدو أن هذه هي نتيجة المبالغة في تقديم تقنية الذكاء الاصطناعي كما قال براونلي، من الأفضل إبقاء الذكاء الاصطناعي كميزة في الوقت الحالي بيعه كمنتج لم ينجح حتى الآن.