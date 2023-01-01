كيف تكشفي خيانة زوجك...بخطوات تقنية..

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تعش بعض الزوجات في حالة قلق دائم بسبب إحساس داخلي يراودهم لشكهم في خيانة أزواجهم لهم، ولكن يجدون صعوبة لكشف هذه الخيانات، وفي هذا العصر يسهل زرع برامج التجسس في هاتف أحدهم؛ خصوصًا أننا اليوم نعيش مرحلة يلاحقنا فيها المتلصصون عبر شبكة الإنترنت وخارجها، ولكن ذلك غير مستحب بين شريكي الحياة.



? علامات الخيانة



1- عدم مفارقة الجهاز:

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هل تشعرون بأن شريك الحياة لا يفارق هاتفه أو الكومبيوتر؛ مطلقاً؟ يجب أن تنتبهوا إلى الطريقة التي يتصرّف بها الشريك حيال أجهزته؛ إذ يخفي كثيرون هواتفهم عن الآخرين لحماية خصوصيّتهم، ولكن ليس عن الشريك العاطفي أو الزوج. ولكن إذا شمل هذا الحرص الشريك؛ فهذا يعني أنه يوجد ما يجب الحذر منه. ينطبق الأمر نفسه على التنقل المفاجئ بين نوافذ المتصفح أو إطفاء الجهاز اللوحي. كما تلعب الإشعارات دوراً في الكشف عن الخائن أيضاً.2- تطبيقات تخفي الاتصالات والرسائل السرية:تصعب عادة رؤية تطبيق المحادثة على الشاشة الرئيسية أو الرسائل الحميمة في ملف الرسائل النصية على هاتف الزوج الخائن؛ إلا إذا كان الأخير يتمتع بجرأة مبالغ بها.يوجد عدد كبير من التطبيقات التي تتيح مشاركة الرسائل والصور والفيديوهات وغيرها دون أن يوحي شكلها بذلك، و«كالكوليتر برو بلاس Calculator Pro+» أحدها. يبدو هذا التطبيق كالآلة الحاسبة من الخارج؛ ولكنه في الحقيقة، يحفظ الرسائل النصية وسجل المكالمات لجهات الاتصال السرية.للحصول على فكرة أوضح عن التطبيقات التي يستخدمها الزوج ومدة استخدامه لها، تحققوا من تقرير «وقت الشاشة»، وابحثوا عن أي تفصيل غير مألوف، كاستخدام تطبيق الآلة الحاسبة لمدة4 ساعات في الأسبوع مثلاً للتحقق من «وقت الشاشة» والاستخدام على هواتف «آيفون»:اذهبوا إلى إعدادات - وقت الشاشة، ثم اختاروا «كل النشاطات» ثم «أسبوعي»... وهكذا ستحصلون على ملخّص استخدامه الأسبوعي.? كشف الأسرار3 - البحث عن رقم آخر:إنّ أسهل طريقة للفصل بين حياتين عاطفيتين هي استخدام هاتفين منفصلين، أو شراء شريحتين هاتفيتين. يتيح بعض الهواتف لمستخدميها وضع شريحتين؛ ولكنّ هذا الأمر قد يتسبب في بعض الفوضى. تبقى الطريقة الأسهل استخدام تطبيق «غوغل فويس نامبر (Google Voice number)» الذي يحوّل أي اتصال إلى الهاتف المستخدم حالياً.4- انتبهوا لأي أرقام حديثة لأشخاص أو شركات لا تعرفونها؛ لأنّها قد تكون حيلة. يمكنكم الاتصال بالرقم لمعرفة من سيردّ، أو يمكنكم حجب أي رقم.5- البحث في كل أحرف الأبجدية: فقط الأغبياء جداً من الخونة لن يحذفوا تواريخ البحث عن محرّكات بحثهم. يصعب على الجهاز تذكّر الملء التلقائي، ولكنّ محرّكات البحث الشعبية مثل «غوغل» ماهرة جداً في تكهّن عناصر البحث بناء على الموضوعات التي بحث فيها المستخدم سابقاً. يمكنكم طباعة كلّ حرف في الأبجدية ومراقبة ما سيظهر أمامكم.5- الرسائل السرية والمستندات الإلكترونية: يعدّ عادة إرسال الصور والفيديوهات الأخطر من بين سلوكيات الخائن. قد يكون تأثير هذه المواد مفيداً في العلاقات الخاصّة، ولكنّها تشكّل في المقابل دليلاً واضحاً على الخيانة.? اقرأ أيضًا | بعدما اكتشف خيانتها .. «سارة» تحولت إلى عشماوى وشنقت زوجها• خدمات سحابية6- التحقق من الخدمات السحابية ومنها «أمازون برايم»: يلجأ الخائنون أحياناً إلى خدمة سحابية معيّنة لإخفاء الصور والفيديوهات. على سبيل المثال، صُممت خدمة «كيبسيف فوتو فولت (Keepsafe Photo Vault)» لتخزين هذه المواد ومنع الآخرين من الوصول إليها. يستخدم زبائن كثر «كيبسيف» للعمل ولأسباب شخصية، ولكن إذا لاحظتم أنّ الشريك الحميم يملك حساب «كيبسيف» دون سبب وجيه، فسيكون من الأفضل أن تتحققوا منه. توجد أيضاً خدمتا «فولت (Vault)» و«هايد إت برو (Hide It Pro)» المطوّرتان لتخزين الصور والفيديوهات وحمايتها برمز سريّ. تعمل هاتان الخدمتان بشكل شبيه بخدمات سحابية مثل «غوغل درايف» و«دروب بوكس» و«مايكروسوفت وان درايف» و«آبل آي كلاود»، إلا إنّ الأمن هو أولويتهما.7- التحقق من المواقع التي وجد فيها الهاتف: مع ازدياد اعتماد النّاس على نظم الملاحة الجغرافية (GPS)، فقد تودّون أيضاً إلقاء نظرة على تاريخ المواقع الخاص بالشريك. ولمستخدمي «غوغل»، يمكنكم الاستعانة بلائحة خيارات «الوجهات السابقة» الموجودة في نظام الملاحة للتعرّف إلى تسلسل تحرّكاته. ولمستخدمي «آندرويد»، توجد ميزة «غوغل تايملاين» (تجدونها في تطبيق «خرائط غوغل» وعبر محرّك البحث) التي تعمل بالطريقة نفسها.أمّا إذا كنتم من مستخدمي «آيفون»، فإنه يوجد مكان واحد تبحثون فيه مع أن كثيرين يجهلون أنّه موجود رغم فاعليته الكبيرة.8 - تجدون التحرّكات المتكررة لمستخدم «آيفون» بالذهاب إلى «إعدادات» - «خصوصية» - «خدمات الموقع» - «خدمات النظام»؛ وأخيراً في «مواقع مهمّة». يتطلّب حذف أو تعطيل هذا النوع من الإعدادات كثيراً من الوقت والجهود، لذا؛ لا بدّ من أنكّم ستعثرون فيها على شيء ما إذا كان الشريك يعيش علاقة سريّة.? سلة المهملات:لا تختفي المواد الرقمية المحذوفة عادة بسهولة؛ فغالباً ما تحتفظ «مهملات الكومبيوتر»، أو ما تعرف بـ«سلة إعادة التدوير» بالمواد حتّى يعمد أحد إلى إفراغها، أو يمكنكم الاستعانة بخدمات سحابية مثل «دروب بوكس»؛ لأنها تتيح لكم استعادة بعض المواد من المهملات. تتراكم الرسائل الإلكترونية بدورها في «المهملات» حتّى يُصار إلى إفراغها. كما أن البريد الصوتي على «آيفون» قابل للحذف ولكن يمكن استرجاعه. يمكنكم أيضاً استرجاع تطبيقات محذوفة من الهاتف.• «يو إس أيه توداي»• خدمات «تريبيون ميديا»