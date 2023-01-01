كيف تشاهد رواد فضاء بولاريس داون يحاولون القيام بأول عملية سير تجارية



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يمكن لاثنين من رواد فضاء بولاريس داون الأربعة أن يصنعوا التاريخ اليوم من خلال القيام بأول عملية سير في الفضاء تجاريًا على الإطلاق على ارتفاع حوالي 700 كيلومتر (435 ميلًا) فوق كوكبنا.

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سيغادر جاريد إسحاقمان، قائد المهمة وممولها، ومهندسة سبيس إكس سارة جيليس حدود وأمان كبسولة كرو دراجون لمدة 15 و20 دقيقة لكل منهما.سيبقى عضوا الطاقم الآخران، سكوت بوتيت وآنا مينون، داخل المركبة لمراقبة حالة رواد الفضاء والتأكد من أن كل شيء على ما يرام.ستبث سبيس إكس الحدث مباشرة على موقعها على الإنترنت وعلى X بدءًا من الساعة 4:50 صباحًا بالتوقيت الشرقي. في حالة إلغاء عملية السير في الفضاء، سيكون لدى رواد الفضاء فرصة أخرى في 13 سبتمبر في نفس الوقت.كما توضح صحيفة نيويورك تايمز، فإن مركبة كرو دراغون لا تحتوي على غرفة هواء مثل محطة الفضاء الدولية، لذا سيتعين على رواد الفضاء إخراج كل الهواء من المركبة قبل فتح إحدى فتحاتها. وسيتعين على جميع الأربعة ارتداء بدلات النشاط خارج المركبة (EVA) الخاصة بالشركة، وهي إصدارات مطورة وأكثر صلابة من بدلاتها للنشاط داخل المركبة (IVA).تأتي بدلات النشاط خارج المركبة من سبيس إكس بمفاصل جديدة يمكن أن تنثني وتدور، وبالتالي توفر قدرًا أكبر من الحركة. تم تجهيز خوذاتهم بشاشة عرض أمامية (HUD) وكاميرا، وتحتوي بدلات الفضاء ككل على طبقة فاراداي يمكنها حمايتها من المجالات الكهربائية. ستضع عملية السير في الفضاء التي يقوم بها طاقم بولاريس داون البدلة على المحك أثناء إخضاعها للبيئة القاسية للفضاء الخارجي أثناء إجراء اختبارات الحركة. يقول موقع بولاريس داون على الإنترنت: "سيكون تطوير هذه البدلة وتنفيذ عملية السير في الفضاء خطوات مهمة نحو تصميم قابل للتطوير لبدلات الفضاء في المهام المستقبلية الطويلة الأمد مع تحول الحياة إلى كواكب متعددة". ستستغرق العملية بأكملها، من البداية حتى إغلاق رواد الفضاء للفتحة لإعادة الضغط في مركبة كرو دراغون، ساعتين.انطلقت المهمة المدنية في الساعات الأولى من صباح يوم 10 سبتمبر بعد تأخيرات متعددة. بالإضافة إلى إنجاز أول عملية سير تجارية في الفضاء، فإن المهمة لها أهداف أخرى، بما في ذلك إرسال طاقم أبعد من أي مهمة دراغون من قبل وأبعد من أي شخص منذ برنامج أبولو، حتى الوصول إلى أجزاء من حزام فان ألين الإشعاعي.