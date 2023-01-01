كيف تشاهد إطلاق Google لسلسلة Pixel 9 في حدث Made by Google غدًا



Pixel 9 Pixel 9

حان دور Google لعقد حدث رئيسي للأجهزة، وإن كان قبل المعتاد بقليل هذا العام. سيقام عرض Made by Google 2024 في الساعة 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 13 أغسطس.

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يمكنك بثه مباشرة على قناة Made by Google على YouTube أو ببساطة المشاهدة أعلاه.أكدت Google بالفعل أنها ستعرض أحدث مجموعة من هواتف Pixel الذكية. نتوقع رؤية أربعة طرز، بما في ذلك Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 XL، والتي سيكون لها شريط كاميرا بارز في الخلف. كما تعيد Google تسمية أحدث هواتفها القابلة للطي. بدلاً من تسميتها بـ Pixel Fold 2، يُطلق على الجهاز اسم Pixel 9 Pro Fold. سيتم دمج مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini بعمق في جميع هذه الهواتف حيث تهدف Google إلى تعزيز إنتاجيتك وجعل تحرير الصور أسهل كثيرًا.في مكان آخر، تشير الشائعات إلى أن Google ستعلن عن Pixel Watch 3، والتي من المتوقع أن تكون متاحة بحجمين. من المحتمل أن نرى Pixel Buds 2 أيضًا.نظرًا لأن Google كشفت عن صندوق بث تلفزيوني جديد ومنظم حرارة Nest Learning Thermostat قبل أسبوع من الحدث، فيبدو أن الشركة تريد التركيز على أجهزة Pixel. ومع ذلك، هناك دائمًا فرصة لمفاجأة حقيقية أو اثنتين. وللعلم، سيبدأ حدث "ما بعد الحفلة" في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.