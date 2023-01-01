كيف تشارك قاعدتك مع الأصدقاء فى Once Human.. اعرف الخطوات



Once Human Once Human

التعاون هو مفتاح تحقيق أي تقدم في لعبة Once Human بمجرد دخولك إلى الخادم والانضمام إلى نفس العالم الذي يعيش فيه أصدقاؤك، سيكون أحد أول المهام التي يتعين عليك القيام بها هو إنشاء قاعدة للعمليات.

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وتوفر لك أفضل ألعاب البقاء على قيد الحياة الكثير من خيارات التخصيص والبناء، ولكن لا يمكنك البناء إلا داخل حدود منطقتك الخاصة، وبشكل افتراضي، لا يمكن لأي شخص آخر البناء على مساحتك أيضًا، وبينما يمكن لكل منكما بناء قواعده بجوار الآخر، فمن الممتع أكثر التعاون والمساعدة في بناء قاعدة مشتركة واحدة.وإليك كيفية مشاركة قاعدة مع الأصدقاء في Once Human.كيفية مشاركة قاعدة في لعبة Once Humanقبل أن تبدأ، عليك التأكد من أنك تلعب على نفس الخادم والعالم الذي يلعب عليه أصدقاؤك، ولا يمكنك تغيير الخوادم، ولكن يمكنك تغيير العوالم داخل هذا الخادم للعثور على المكان الذي انتهى إليه أصدقاؤك.الخطوة 1: بمجرد أن تكونوا جميعًا في نفس المكان، تأكدوا من أنكم جميعًا موجودون في قائمة أصدقاء بعضكم البعض من خلال النظر إليهم، وتحديد Z > إضافة صديق .الخطوة 2: الآن بعد أن أصبحتم أصدقاء، افتح القائمة وانتقل إلى علامة التبويب الأصدقاء.الخطوة 3: حدد أذونات الأصدقاء .الخطوة 4: قم بتبديل خيارات الوصول إلى المرافق والمبنى و*التخزين إلى تمكين .