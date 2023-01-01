كيف تشارك قاعدتك مع الأصدقاء فى Once Human.. اعرف الخطوات

التعاون هو مفتاح تحقيق أي تقدم في لعبة Once Human بمجرد دخولك إلى الخادم والانضمام إلى نفس العالم الذي يعيش فيه أصدقاؤك، سيكون أحد أول المهام التي يتعين عليك القيام بها هو إنشاء قاعدة للعمليات.وتوفر لك أفضل ألعاب البقاء على قيد الحياة الكثير من خيارات التخصيص والبناء، ولكن لا يمكنك البناء إلا داخل حدود منطقتك الخاصة، وبشكل افتراضي، لا يمكن لأي شخص آخر البناء على مساحتك أيضًا، وبينما يمكن لكل منكما بناء قواعده بجوار الآخر، فمن الممتع أكثر التعاون والمساعدة في بناء قاعدة مشتركة واحدة.
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