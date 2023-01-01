آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

كيف تشارك قاعدتك مع الأصدقاء فى Once Human.. اعرف الخطوات

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › كيف تشارك قاعدتك مع الأصدقاء فى Once Human.. اعرف الخطوات

صورة الخبر: Once Human
Once Human

التعاون هو مفتاح تحقيق أي تقدم في لعبة Once Human بمجرد دخولك إلى الخادم والانضمام إلى نفس العالم الذي يعيش فيه أصدقاؤك، سيكون أحد أول المهام التي يتعين عليك القيام بها هو إنشاء قاعدة للعمليات.

وتوفر لك أفضل ألعاب البقاء على قيد الحياة الكثير من خيارات التخصيص والبناء، ولكن لا يمكنك البناء إلا داخل حدود منطقتك الخاصة، وبشكل افتراضي، لا يمكن لأي شخص آخر البناء على مساحتك أيضًا، وبينما يمكن لكل منكما بناء قواعده بجوار الآخر، فمن الممتع أكثر التعاون والمساعدة في بناء قاعدة مشتركة واحدة.
2
وإليك كيفية مشاركة قاعدة مع الأصدقاء في Once Human.

كيفية مشاركة قاعدة في لعبة Once Human
قبل أن تبدأ، عليك التأكد من أنك تلعب على نفس الخادم والعالم الذي يلعب عليه أصدقاؤك، ولا يمكنك تغيير الخوادم، ولكن يمكنك تغيير العوالم داخل هذا الخادم للعثور على المكان الذي انتهى إليه أصدقاؤك.

الخطوة 1: بمجرد أن تكونوا جميعًا في نفس المكان، تأكدوا من أنكم جميعًا موجودون في قائمة أصدقاء بعضكم البعض من خلال النظر إليهم، وتحديد Z > إضافة صديق .

الخطوة 2: الآن بعد أن أصبحتم أصدقاء، افتح القائمة وانتقل إلى علامة التبويب الأصدقاء.
الخطوة 3: حدد أذونات الأصدقاء .

الخطوة 4: قم بتبديل خيارات الوصول إلى المرافق والمبنى و*التخزين إلى تمكين .


المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كيف تشارك قاعدتك مع الأصدقاء فى Once Human.. اعرف الخطوات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7353

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام