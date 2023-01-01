كيف تستخدام Meta AI على WhatsApp : دليل بسيط

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أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وغيرها جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وقد استثمرت Meta، الشركة التي تقف وراء واتساب، بكثافة في LLMs، بهدف إحداث ثورة في تجارب المستخدم عبر منصاتها.

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وفي محاولة للبقاء في المقدمة في السوق المتطور، يستكشف واتساب طرقًا مختلفة لتعزيز منصته، وفي خطوة حديثة، قررت الشركة دمج قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في أحد تطبيقات الهواتف الذكية الأكثر استخدامًا، وفي هذا المنشور، دعونا نلقي نظرة على كيفية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الجديد لـ Meta على واتساب، مباشرة من تطبيق المراسلة الشهير.ما هو Meta AI؟ وماذا يمكن أن تفعل؟Meta AI، المدعوم من نموذج اللغة الكبير (LLM) الخاص بشركة ميتا، LLaMA 3، متاح الآن على واتساب وFacebook وMessenger وInstagram، ويمكن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية المتطورة هذه ضمن الموجزات والمحادثات والميزات الأخرى عبر تطبيقات Meta لإنشاء محتوى واستكشاف الموضوعات بعمق وإنجاز المهام بسلاسة دون مغادرة التطبيق.وعلى واتساب، يمكن لـ Meta AI الرد على الاستفسارات وتقديم معلومات مفصلة وإجراء محادثات جذابة مع المستخدمين، ويقوم برنامج LLM الأساسي في المقام الأول بإنشاء إجابات الذكاء الاصطناعي، ولكن إذا لم يتمكن من العثور على المعلومات المطلوبة، فيمكنه الوصول إلى الإنترنت لاستعادتها.Meta AI قادر على المشاركة في محادثات غير رسمية حول مجموعة واسعة من المواضيع، وتقديم إجابات شاملة وغنية بالمعلومات مع الحفاظ على لهجة ودية، ويعمل أيضًا كمساعد بحث، حيث يقوم بجلب المعلومات ذات الصلة من الويب مباشرة داخل التطبيق، مما يعزز تجربة المستخدم على واتساب.ومن المثير للاهتمام أنه يمكنه أيضًا إنشاء صور بناءً على مطالباتك، وتعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص نظرًا لأن العديد من الأدوات عبر الإنترنت لإنشاء الصور تتطلب اشتراكًا، وفي حين أنه من غير المؤكد إلى متى ستظل هذه الميزة مجانية، نظرًا لأن النموذج بأكمله متاح للعامة، فقد يظل مجانيًا إلى أجل غير مسمى.كيفية استخدام Meta AI على واتسابيعد الوصول إلى Meta AI على واتساب أمرًا بسيطًا للغاية ويمكن تحقيقه في بضع خطوات بسيطة.على أندرويد- قم بتشغيل تطبيق واتساب على هاتفك، مع التأكد من تحديثه إلى الإصدار الأحدث.- في الصفحة الرئيسية، حدد موقع رمز Meta AI في الزاوية اليمنى السفلية، أعلى زر الدردشة الجديدة مباشرةً.- انقر على أيقونة Meta AI لبدء محادثة جديدة.- تفاعل مع الذكاء الاصطناعي عن طريق طرح الأسئلة.على نظام التشغيل iOS- تأكد من تحديث تطبيق واتساب على جهاز iPhone الخاص بك.- افتح التطبيق وابحث عن أيقونة Meta AI الموجودة في أعلى اليمين بجوار الكاميرا وأيقونة +.- اضغط على أيقونة Meta AI لبدء محادثة جديدة.- التفاعل مع الذكاء الاصطناعي وتلقي الردود.على تطبيق واتساب ويب/سطح المكتب- قم بتسجيل الدخول إلى واتساب على سطح المكتب الخاص بك باستخدام خيار ربط جهاز.- في جزء التنقل الأيسر، حدد موقع أيقونة Meta AI.- انقر على أيقونة Meta AI لبدء التفاعل معها.يمكنك الدردشة مع الذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور باستخدام الأمر /imagine، تمامًا كما تفعل على هاتفك الذكي.كيفية الدردشة مع Meta AI في دردشات مجموعة واتسابومن المثير للاهتمام أن واتساب قام أيضًا بدمج الوظيفة في الدردشات الجماعية، مما يسمح لك بالتفاعل مع الذكاء الاصطناعي في إعداد المجموعة، وعلى جميع الأنظمة الأساسية الثلاثة: Android وiOS وDesktop، يمكنك ببساطة الإشارة إلى @Meta AI وطرح سؤالك، سوف يستجيب الذكاء الاصطناعي مباشرة للمجموعة، مما يجعل المحادثة مرئية لجميع المشاركين.ماذا تفعل إذا كنت لا ترى خيار Meta AI؟حسنًا، قد تتساءل، الميزة كلها جيدة ومثيرة، ولكن ماذا لو لم تلاحظ خيار Meta AI على الإطلاق؟ إليك ما يمكنك فعله:- التحقق من وجود تحديثات:تأكد من أن هاتفك يعمل بأحدث إصدار من Android أو iOS، ومن تحديث تطبيق واتساب الخاص بك، توجه إلى App Store أو Google Play Store، وابحث عن واتساب، وقم بتحديث التطبيق في حالة توفر تحديث.- مسح ذاكرة التخزين المؤقت (Android):يمكنك محاولة مسح ذاكرة التخزين المؤقت على جهاز Android الخاص بك، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يحل المشكلة.كذلك يجيب ملاحظة أنه تقوم الشركة بطرح التحديث على دفعات، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصل إلى الجميع. تأكد أيضًا من التحقق مما إذا كانت الميزة متوفرة في بلدك.