كيف تختار الموبايل Android المناسب لاستخدامك ؟

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

مع ارتفاع أسعار الموبايلات في الأونه الأخيرة وتنوع الموبايلات والماركات اصبح من الصعب اختيار الموبايل المناسب لذلك سوف نشرح لكم في هذا الموضوع كيفية اختيار افضل موبايل مناسب لاستخدامك حسب معايير محدده وواضحه وسوف نرشحكم لكم بعض الموبايلات أيضا







معايير اختيار أفضل موبايل مناسب لاستخدامك

قد يعجبك أيضا...

هنالك عدة معايير يجب النظر إليها قبل اختيار الموبايل المناسب لك، وهذه المعايير جاءت كالأتي:- حجم شاشة الموبايل وتقنية الصورة: يجب أن تحدد ما إذا كنت من عشاق الموبايلات ذات أحجام الشاشة الكبيرة أم لا، وما إذا كانت تقنيات الصورة ووضوحها بشكل فائق قد يؤثر في اختيارك للموبايل أم إنه معيار ثانوي.- حجم البطارية: يجب أن تحدد ما إذا كنت تحتاج موبايل ذات حجم بطارية كبيرة تصل إلى 5000 أو أن 3000 كفاية لك، وذلك يتوقف بشكل كبير على طبيعة استخدامك.- الرام والبروسيسور: يجب أن تكون شديد الوضوح بشأن هذه النقطة بالتحديد، فإذا كنت من هواة الألعاب فلا غنى عن اختيار موبايل ذو رام جيد وبروسيسور رائع حتى لا تندم فيما بعد وحتى يقوم بتشغيل جميع الألعاب بجودة عالية، أما إذا كان استخدامك عادي فعليك اختيار موبايل ذات رام وبروسيسور متوسطين.- الكاميرا: الجميع يحتاج إلى كاميرا جيدة في الموبايل الخاص به، لكن هل تحتاج إلى 3 أو 4 كاميرات مختلفة؟ هل تحتاج جودة تصوير فيديو 4k؟، بناء على هذه الأسئلة قم بتحديد الموبايل صاحب الكاميرا المناسبة لاستخدامك.- مساحة التخزين وعدد الخطوط: مساحة تخزين بالإضافة إلى إمكانية مساحة تخزين خارجية، لكن المعيار الذي يجب النظر إليه إذا ما كنت بحاجة إلى موبايل يمكن تشغيل خطين أم لا، لأن هذه الميزة لا تتوافر في جميع الموبايلات.- ميزة الشحن السريع والوقت المستغرق للوصول إلى 100%: يتوقف ذلك على طبيعة استخدامك ومدى حاجتك للوقت المستغرق حتى تقوم بإعادة شحن الموبايل مرة أخرى.ونستعرض معكم فيما يلي بعض مميزات الموبايلات ذات الجودة العالية والفئة السعرية المتوسطه وللتعرف على أسعار جميع أنواع موبايلات اوبو اضغط على الكلمة التالية : اسعار تليفونات اوبو- يقدم تجربة صوت استريو.- يدعم تصوير فيديوهات بدقة 4k.- يدعم الجيل الخامس.- خامة تصنيع زجاجية.- يدعم خاصية NFC.- تمتلك الشاشة طبقة حماية متطورة.- ذاكرة تخزين كبيرة.- يمكن للهاتف أن يعمل كباور بانك.- بطارية كبيرة تمتلك الشحن السريع خلال نص ساعة.- كاميرا ثلاثية خلفية دقيقة.- كاميرا سيلفي عالية الجودة.- معالج جيد.- إمكانية العمل بشريحتين اتصال معا.- شاشة AMOLED كبيرة الحجم.- USB من نوع حديث.- الوزن خفيف ويسهل الحمل لفترات طويلة.- تصميم أنيق.- نظام تشغيل حديث مع واجهة أوبو.مميزات سامسونج A51 SamsungSamsung Galaxy A51 128GB GSM Unlocked Phone with Egypt | Ubuyلمعرفة أسعار جميع أنواع موبايلات سامسونج اضغط على الكلمة التالية : اسعار تليفونات سامسونجبطارية جيدة تدوم 98 ساعة مع إمكانية الشحن السريعإمكانية العمل مع شريحتين إتصالالمعالج جيد ومناسب للألعاب.كاميرا رباعية عالية الدقةدعم إضافة ذاكرة خارجيةإنه خفيف الوزن وسهل النقل.شاشة Super AMOLEDيدعم تسجيل الفيديو بجودة 4Kيوفر حافظة واقية شفافة وشاشة على غطاء الهاتف.جاءت ميزات Samsung A51 على النحو التاليبطارية جيدة تدوم و قت كبير حتى تصل لأكثر من يومين ونصف مع إمكانية الشحن السريعبطارية جوال سامسونج A51 تأتي بدون أي اختلاف في سعتها المشابهة للإصدار السابق وهي 4000 أمبير مع وظيفة الشحن السريع بقدرة 15 وات، والبطارية قادرة على دعم يوم كامل من العمل دون انقطاع المكالمات بسرعة24 ساعة، أثناء مشاهدة الفيديو يمكن أن تدعم ما يصل إلى 15 ساعة وتستمر حتى 98 ساعة من العمل غير الشاق.إمكانية العمل بشرحتين يمكنه العمل مع بطاقتي SIM بدون مشاكل أو عيوب مما يمنحه مرونة كبيرة في الاستخدام ، مع العلم أن الشريحة تستهلك طاقة أقل من البطارية.المعالج جيد ومناسب للألعاب.المعالج هو Exynos 9611 (10 نانومتر) بتقنية 10 نانو، وهو نفس معالج A50s ويعمل بمعالج ثماني النواة رباعي النواة بسرعة 2.3 جيجاهرتز ( Cortex A73) + رباعي النواة 1.7 جيجاهيرتز (Cortex A53) ، أما بالنسبة للمعالج الرسومي فهو يأتي من MP3 Mali-G72 ، فهو ليس جديدًا ولكنه مقبول في أدائه أثناء الألعاب المختلفة ، لينافس المنافسين الآخرين في نفس فئة السعر.انفينكس هوت 10لمعرفة أسعار جميع أنواع موبايلات انفينكس اضغط على الكلمة التالية : اسعار تليفونات انفينكسمميزات انفينكس هوت 10s Infinix Hot 10sInfinix Hot 10s -6.8in 64GB/4GB Dual Sim Mobile Phone - Heart Ocean: Buy Online at Best Price in Egypt - Souq is now Amazon.egالسعر المنخفضبطارية عملاقةكاميرا ثلاثية عالية الدقةدعم اضافة ذاكرة خارجيةإمكانية العمل بشريحتين اتصال معاتصميم أنيقيمكن تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقتيدعم منفذ الـ 3.5 ملميدعم تشغيل محطات الراديويدعم مستشعر بصمة الأصبع والوجهمعالج قوي ومناسب لمختلف الألعابأحدث نظام تشغيلشاشة كبيرة الحجم