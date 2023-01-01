كيف تحمي نفسك من الالتهاب الرئوي: نصائح من وزارة الصحة



الالتهاب الرئوي الالتهاب الرئوي

كشفت وزارة الصحة والسكان كيفية الوقاية من الالتهاب الرئوي، وهو شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة التي تصيب الرئتين.



وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي لها: للوقاية من الالتهاب الرئوي يجب تقليل التعرض لتلوث الهواء الداخلي، والتغذية الكافية، بالإضافة إلى ضرورة التوقف عن التدخين، بجانب تلقي التطعيم الخاص بالالتهاب الرئوي.



الالتهاب الرئوي

من جانبها، أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الالتهاب الرئوي هو شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة التي تصيب الرئتين، وينتج عن عدد من العوامل المُعدية، بما فيها الفيروسات والجراثيم والفطريات، ويمكن أن ينتشر بعدد من الطرق؛ فيمكن للفيروسات والجراثيم التي توجد عادة في أنف الطفل أو حلقه أن تعدي الرئتين إذا تم استنشاقها، وقد تنتشر أيضًا عن طريق قطيرات السعال والعطس المحمولة بالهواء.











إضافة إلى ذلك، فإن الالتهاب الرئوي يمكن أن ينتشر عن طريق الدم، خصوصًا أثناء الولادة وبعدها بقليل. وأضافت الصحة العالمية، أن الوقاية من الالتهاب الرئوي لدى الأطفال مكون أساسي من مكونات إستراتيجية خفض وفيات الأطفال؛ فالتمنيع ضد المستدمية النزلية من النمط B والمكورات الرئوية والحصبة والسعال الديكي «الشاهوق» هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الالتهاب الرئوي، لافتة إلى أن التغذية الملائمة هي مفتاح تحسين الدفاعات الطبيعية للأطفال، بدءًا من الإرضاع الحصري من الثدي طيلة الأشهر الستة الأولى من الحياة، وإضافة إلى كونها فعالة في الوقاية من الالتهاب الرئوي فإنها تساعد أيضا في خفض مدة المرض إذا أصبح الطفل مريضًا.

