كيف تحمي مينا أسنانك؟

تعد الأسنان جزءًا أساسيًا من صحة الجسم العامة، وللحفاظ على صحة أسنانك بشكل مثالي، هناك "القاعدة الذهبية" التي ينبغي عليك اتباعها، تعرف عليها من خلال نصائح خبيرة النظافة المشهورة Madame Sweat، بحسب ما جاء من ميرو.
نصائح قيمة لصحة الأسنان القاعدة الذهبية:
1.انتظر 30 دقيقة بعد العشاء: قبل تنظيف أسنانك، فهناك الكثير من الحمض في الفم أثناء تناول الطعام، مما يجعل المينا لينة، انتظر حتى تتصلب المينا مرة أخرى قبل تنظيف أسنانك.
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