كيف تحمي مينا أسنانك؟

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تعد الأسنان جزءًا أساسيًا من صحة الجسم العامة، وللحفاظ على صحة أسنانك بشكل مثالي، هناك "القاعدة الذهبية" التي ينبغي عليك اتباعها، تعرف عليها من خلال نصائح خبيرة النظافة المشهورة Madame Sweat، بحسب ما جاء من ميرو.



نصائح قيمة لصحة الأسنان القاعدة الذهبية:



1.انتظر 30 دقيقة بعد العشاء: قبل تنظيف أسنانك، فهناك الكثير من الحمض في الفم أثناء تناول الطعام، مما يجعل المينا لينة، انتظر حتى تتصلب المينا مرة أخرى قبل تنظيف أسنانك.

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2.تجنب تناول الوجبات بعد التنظيف: لأنها قد تؤدي إلى تليين المينا مرة أخرى وتسبب التآكل.أهمية المينا:المينا هي الطبقة الخارجية الصلبة للأسنان، وتحتاج إلى رعاية للحفاظ على صحة الأسنان ومظهرها المشرق والأبيض.الاعتناء بالمينا:على الرغم من صلابتها، تحتاج المينا إلى العناية، فتتأثر بالتآكل مما يزيد من قابليتها للتسوس.اتباع القاعدة الذهبية والعناية اليومية بأسنانك، بما في ذلك تنظيفها بالفرشاة مرتين يوميا واستخدام غسول الفم والخيط، يساعد في الحفاظ على نظافة الفم وصحة الأسنان بشكل مثالي.