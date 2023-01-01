كيف تحمي عينيك من الضرر مع ارتفاع الحرارة؟.. نصائح من استشاري

مع ارتفاع درجات الحرارة، تتأثر العديد من وظائف الجسم بصورة كبيرة، منها العين وقد يقع الجميع فى خطأ عند التركيز فقط على حماية البشرة وإمداد الجسم بالسوائل اللازمة دون توجيه عناية إضافية للعين.
ومن جانبها، كشفت الدكتورة نضار حسن، استشارى جراحة العيون بمستشفى معهد ناصر، عن أن العين تصاب العديد من الأمراض فى الحر، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة العين، ما يسبب عدم الراحة وربما مشاكل أكثر خطورة.
وشرحت أنه خلال هذا الوقت من العام الذى وكثر به حبوب اللقاح وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة يحدث تبخر فى الدموع بشكل أسرع، والغبار يسبب الحساسية، ما يزيد من خطر التهاب الملتحمة الربيعي ويجعل العيون معرضة بشدة لجفاف العين والتهاب الملتحمة التحسسي.
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