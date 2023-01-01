كيف تحمي طفلك من مرض السكري؟



مرض السكري مرض السكري

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بمرض السكري باختلاف نوعه. لكن بصرف النظر عن نوعه، فإنه يمكن يحدث نتيجة زيادة مستوى السكر في الدم. وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.







نصائح عامة لحماية الأطفال من الإصابة بمرض السكري



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وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن مرض السكري من الأمراض الشائع إصابتها بين الأطفال، والتي تحدث بسبب الإكثار في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، وإصابة الطفل بالسمنة، وغيرها من المشاكل الأخرى.وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أنه يمكن حماية الأطفال من الإصابة بمرض السكري، وذلك عبر إتباع نصائح الوقاية من مرض السكري، ومن أبرزها ما يلي :_ توفير وجبات تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية._ تقليل استهلاك السكريات والحلويات والمشروبات الغازية._ الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام، و الحد من الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات._ التشجيع على تناول الفواكه والخضروات بشكل يومي._ اختيار الحبوب الكاملة على وجبات الإفطار، وتشجيع الأطفال على تناول وجبة الإفطار بانتظام.نصائح عامة لحماية الأطفال من الإصابة بمرض السكري_ مراقبة ومتابعة وزن الطفل وضمان الحفاظ على الوزن الصحي._ تجنب الأطعمة المصنعة الجاهزة والمعلبة._ التشجيع على شرب الماء، وضمان تناول كميات كافية من الماء يومياً._ التحكم في حجم الحصص، وتقديم وجبات بحجم مناسب للأطفال._ تشجيع الأطفال على المشاركة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية._ تعليم الأطفال أهمية تناول الغذاء الصحي._ الاهتمام بنوعية الدهون، واختيار الدهون الصحية مثل : زيت الزيتون._ ضمان حصول الأطفال على قسط كافٍ من النوم._ المتابعة الطبية، وإجراء الفحوصات الطبية المنتظمة._ تجنب التدخين، وحماية الأطفال من التعرض لدخان السجائر السلبي._ تشجيع الأطفال على القيام بالعادات الصحية، مثل: غسل اليدين._ تقليل التوتر وتوفير بيئة خالية من التوتر للأطفال._ التوعية المجتمعية، وذلك عبر المشاركة في حملات التوعية عن مرض السكري وطرق الوقاية منه.