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كيف تتعاون ‏Apple مع NVIDIA لتطوير روبوتات بشرية؟

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تتعاون شركة NVIDIA مع شركة أبل من أجل تطوير روبوتاتها البشرية، وذلك من خلال استخدام سماعة الرأس الافتراضية Apple Vision Pro، حيث تعمل كأداة للتحكم فى روبوتات NVIDIA فيما يتعلق بخدمة MimicGen NIM المصغرة، التى تعمل على تدريب الروبوتات البشرية من البيانات.

ووفقا لما ذكره موقع 9to5mac، فإن إحدى طرق التقاط بيانات العرض البشرى هى استخدام التشغيل عن بعد، لكن هذه العملية أصبحت مكلفة وطويلة بشكل متزايد.

يتيح سير عمل مرجعى للتشغيل عن بعد مدعوم بـ NVIDIA AI وOmniverse، والذى تم عرضه فى مؤتمر رسومات الكمبيوتر SIGGRAPH، للباحثين ومطورى الذكاء الاصطناعي إنشاء كميات هائلة من بيانات الحركة والإدراك الاصطناعية من كمية ضئيلة من العروض البشرية الملتقطة عن بعد.
يستخدم المطورون Apple Vision Pro لالتقاط عدد صغير من العروض التى يتم تشغيلها عن بعد، وبعد ذلك، يقومون بمحاكاة التسجيلات فى NVIDIA Isaac Sim واستخدام خدمة MimicGen NIM لتوليد مجموعات بيانات اصطناعية من التسجيلات.

يدرب المطورون نموذج الأساس البشرى Project GR00T باستخدام بيانات حقيقية واصطناعية، مما يتيح للمطورين توفير الوقت وتقليل التكاليف.

ويستخدمون خدمة Robocasa NIM فى Isaac Lab، وهو إطار عمل لتعلم الروبوتات، لتوليد تجارب لإعادة تدريب نموذج الروبوت.
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المصدر: اليوم السابع

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