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كيف تبني صداقة قوية مع ابنك؟

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صورة الخبر: صورة تعبرية
صورة تعبرية


يحلم كل أبن بأن يصبح صديقا لوالده، لذلك نكشف عن بعض العادات التي يمكن أن تساعدك في أن تكون صديقًا أقرب لابنك، بحسب ما نشره موقع WEBMD.

تشجيع الفضول
شجع فضول ابنك واسأله الكثير من الأسئلة عن اهتماماته وأفكاره.
أبدِ اهتمامًا حقيقيًا بما يُخبرك عنه وتعلّم منه.
شجعه على طرح الأسئلة واستكشاف العالم من حوله.
2
الاستماع بنشاط
عندما يتحدث ابنك، تفرغ له تمامًا واستمع بانتباه.
أظهر له أنك تستوعب ما يقوله من خلال إعادة صياغة ما قاله.
تجنّب مقاطعته أو الرد عليه قبل أن ينتهي من الحديث.


إظهار الاهتمام والمشاركة
اسأله عن أفضل جزء في يومه أو أصعب جزء فيه.
شاركه في هواياته وأنشطته المفضلة.
اختلق أنشطة ممتعة تجمعك به.
6
التواصل العاطفي
أظهر له مشاعرك تجاهه بالكلمات والأفعال.
احتضنه وقبّله بانتظام.
عبّر له عن فخرك به وحبك له.


احترام آرائه وتفضيلاته
لا تُسخر من اختياراته أو آرائه بل احترمها.
شجعه على التعبير عن نفسه بحرية.
تجنب الانتقاد المباشر أو إصدار الأحكام.


ستساعدك هذه العادات في تعزيز العلاقة وبناء صداقة متينة مع ابنك.

المصدر: موقع WEBMD

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