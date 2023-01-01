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كيف تؤثر جرثومة المعدة على صحة الإنسان؟..نفسيًا..

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

جرثومة المعدة.. لا تؤثر جرثومة المعدة على صحة الإنسان من الناحية العضوية فقط، بل ثبت أن البكتيريا الحلزونية قد تضر أيضًا بالصحة النفسية، حيث تزيد من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات العقلية.

الأعراض النفسية لجرثومة المعدة في إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن جرثومة المعدة لها تأثيرات سلبية على الحالة المزاجية للإنسان، حيث تزيد من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية.
ولاحظ الباحثون أن سبب تأثر الصحة النفسية عند مرضى جرثومة المعدة يرجع إلى عسر الهضم الذي تسببه البكتيريا الحلزونية، حيث يؤدي إلى المعاناة من القلق والاكتئاب.
وبلغ معدل انتشار الاكتئاب بين مرضى البكتيريا الحلزونية في البحرين 32.1% وفي تركيا 24.1% وفي إثيوبيا 11.9%.
وتوصلت دراسة يابانية لنتائج مماثلة، حيث أظهرت أن خطر الإصابة بالضيق النفسي أو المزاج الاكتئابي شائع بين النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 50 عامًا المصابات بالتهاب المعدة الضموري الناجم عن البكتيريا الحلزونية
ويصبح القلق والاكتئاب عرضين مؤكدين لجرثومة المعدة، إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من:
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- ألم خفيف أو شديد في المعدة "يحدث بعد ساعات قليلة من تناول الطعام وعند حلول الليل".

- انتفاخ البطن.

- الغثيان.
- القيء
فقدان الوزن.

- عسر الهضم.
- التجشؤ.


- فقدان الشهية.
- البراز الداكن.

المصدر: الوفد

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