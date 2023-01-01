كيف أُبطل حسد الأقارب؟.. علاماته ودعاء يحصنك من آثاره المادية والمعنوية



الحسد الحسد

كيف أبطل حسد الأقارب؟، وماذا أقول في وجه الحاسد؟ أسئلة نرصد جوابها في التقرير التالي، خاصة في ظل انتشار ظاهرة حسد الأقارب في الآونة الأخيرة.



كيف أعرف أن الحسد من الأقارب؟

العين حق والإصابة بها من الأمور التي لا يمكن إنكارها إلا أن ما أصابك هو ابتلاء قد يكون له أجر عظيم، وإما حقد وكراهية من أقاربك أو آخرين، لذا كانت هناك آيات وأحاديث وأدعية مأثورة لها مفعول قوي في الوقاية من السحر.



وأجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل، مفاده: "هل ما يحدث لي من عطل حال ومشاكل في شغلي، وكل ما أروح لعروسة؛ الأمور تتفركش، هل ده ممكن يكون بسبب السحر والحسد؟".

قد يعجبك أيضا...

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "إذا كان الإنسان ليس مقصرا فى حق الله من صلاة وزكاة وصوم وحج؛ فهو إنسان صالح، وكل ما يحدث له ابتلاء بقدر في الدنيا، لأن الله يرفع من درجاته".وأوضح: "طول ما الإنسان يتقى الله؛ فكل أمره خير، وربنا يبشرنا بإنه هيبدل لنا سيئاتنا حسنات؛ لصبرنا على الابتلاءات".علامات لـ حسد الأقاربسرعة دقات القلب.يصبح الوجه أصفر شاحبًا.ألم في مفاصل الجسم المختلفة.الجسم يرتجف ويصاب بالقشعريرة.الرغبة في الأكل لعدم وجود أسباب طبية حقيقية.ظهور حب الشباب والبثور المتفرقة على الوجه والجسم بدون سبب.الشعور باستمرار بالصداع وثقل حركات الرأس والكتف.صداع في جانب واحد فقط.فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون سبب واضح.تقلبات البطن مصحوبة بإسهال شديد.التعرق المفرط والهبات الساخنة وبرودة الجسم دون أسباب عضوية.أثناء قراءة الرقية الشرعية على المصاب بالعين يتقيأ.ظهور ندبات واضحة تشبه العين على أجزاء مختلفة من الجسم.الشعور بالكسل وعدم الرغبة في إنجاز أبسط المهام والشعور بالدوار.يعد التهيج غير العادي والتوتر المستمر من علامات الإصابة بالعين.علامات الحسد في البيتافتعال المشاكل بين أفراد الأسرة، والتشاجر على أتفه الأسباب، وعدم التماس الأعذار لبعضهم البعض.يغلب الصوت العالي على حديث أفراد الأسرة، بالإضافة إلى اعتراضهم على جميع الأمور.سيطرة الحزن والاكتئاب على المنزل بشكل دائم، وعدم شعور أفراد الأسرة بالسعادة مهما حدث.الرغبة في العزلة وعدم الخروج من المنزل.تتابع الهموم والأخبار المحزنة.كثرة الإصابة بالمرض.الشعور بالرغبة في النعاس دائمًا.الشعور باليأس والإحباط.ظهور الروائح الكريهة رغم تنظيف المنزل بصفة مستمرة.تلف الأجهزة .تشقق جدران المنزل.انتشار الحشرات الزاحفة فجأة في كل أنحاء المنزل.احتراق المصابيح الكهربائية بالتوالي أو بكثرة أو جميعها في آن واحد.كثرة الإنفاق وذهاب المال في أمور غير مفيدة.دعاء حسد الأقاربسورة الإخلاص: بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيم.. «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ * اللّهُ الصّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ».آية الكرسي: (اللَّهُ لَا إِلَ?هَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ? لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ? لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ? مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ? وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ? وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ? وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ? وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).[1] سورة الكافرون: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ* وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ).سورة الفلق: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ).سورة الناس: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَ?هِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ).أواخر سورة البقرة: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ? كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ? وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ? غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ* لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ? لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ? رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ? رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ? رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ? وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ? أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).سورة الفاتحة: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ?نِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَ?نِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ).(الم* ذَ?لِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ? فِيهِ ? هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ* أُولَ?ئِكَ عَلَى? هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ? وَأُولَ?ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ? وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا).(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ* فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى? أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ* فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى? مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ? إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ? إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ* وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ).(وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى? مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـ?كِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى? يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ).(يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).(فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّـهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* صِبْغَةَ اللَّـهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّـهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ).(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ).(أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ).(وَيَشفِ صُدورَ قَومٍ مُؤمِنينَ).دعاء الوقاية من حسد الأقارب مستجاببسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.اللهم احفظني يا خير حافظ من كل شر، ومن كل حسد وعين، واجعلني في ضمانك وحرزك وأمانك يا أرحم الراحمين.اللهم اصرف عنّي كل مَنْ أراد بي شرّاً، وأشغلهم في نفوسهم، وكُفّ أيديهم.اللهم إنّي أعلم أنّه لم يصبني إلا ما كتبته علّي، وإني لا أخاف أحداً من خلقك ما دمت أنت معي، فاللهم احفظني واحرسني. اللهم إني وكلتك أمري، وأنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم أخرج كل داء أصاب جسدي، وردّ كيد كل عين نظرت في رزقي، واكفني شر خلقك الحاسدين. اللهم لا تجعل نفسي حاقدة حاسدة، وارقني الرضا والقناعة، ولا تجعلني أمدّ بصري إلى غيري، ورضّني بما رزقتني يا أرحم الراحمين.بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربّي، بسم الله الرحمن الرحيم رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمزني.اللهم بارك لي فيما رزقتني، واصرف عنّي شر الأشرار، وكيد الفجّار، وطوارق الليل والنهار.اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكلأني بملكك الذي لا يضام، واحفظني يا حي يا قيّوم.اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تصرف عنّي كل عين، وتعافيني من كل حسد. اللهم لا يكشف الضر إلا أنت، اكشف عنّي كل تعب وألم.اللهم أنت تعلم أنني قد تعبت من هذه العين، فبرحمتك يا ربّي لا تكلني إلى نفسي، وعافني واعفُ عنّي.اللهم بحولك وقوتك وقدرتك على الخلق اصرف عنّي كل سوء، واحفظ عليّ عقلي وديني ومالي وأهلي.