كيفية مشاهدة حدث إطلاق iPad من أبل غداً

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الربيع يحل في الأجواء، وصدق أو لا تصدق، وكذلك أجهزة iPad. تعقد شركة Apple حدثًا مباشرًا غدًا للكشف عن الإدخالات الجديدة في تشكيلة الأجهزة اللوحية الخاصة بها في الساعة 5 مساء. ستكون الكلمة الرئيسية، التي يطلق عليها اسم Let Loose، متاحة للمشاهدة مباشرة بعدة طرق. نحن نعرض البث على YouTube أدناه، لذا يمكنك مشاهدته هنا، ولكن الحدث متاح أيضًا على موقع الشركة الإلكتروني وعلى تطبيق Apple TV+.



إذن ما الذي من المحتمل أن تعلنه الشركة؟ أقراص، بقدر ما تستطيع أن تراه العين. لم تعلن شركة Apple عن أجهزة iPad التي سيتم تحديثها، لكن الشائعات والتقارير تشير إلى جهاز OLED iPad Pro جديد وجهاز iPad Air محدث.



قد يتخطى جهاز iPad Pro المُشاع عنه شريحة M3، حيث أشار مارك جورمان من بلومبرج إلى أن هناك "احتمالًا قويًا" بأن يحتوي الجهاز اللوحي على الجيل التالي من M4. وأشار أيضًا إلى أن شركة آبل ستعتمد بشدة على بعض العلامات التجارية الجديدة للذكاء الاصطناعي عندما يتعلق الأمر بجهاز iPad Pro، مشيرًا إليه على أنه "أول جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي حقًا للشركة".

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وبعيدًا عن احتمال وجود ذكاء اصطناعي للإجابة على الأسئلة بثقة، ولكن عن طريق الخطأ، فمن المحتمل أن يكون هذا جهازًا لوحيًا بتقنية OLED. وهذا يعني عرضًا رائعًا يجب أن يجلب ألوانًا أكثر ثراءً وألوانًا سوداء أعمق إلى الخط. تعد لوحات OLED أيضًا أرق من لوحات LCD، لذلك يمكن أن تكون هذه أداة واحدة رفيعة. هناك أيضًا شائعات بأن جهاز iPad Pro سيحتوي على ظهر زجاجي لتمكين شحن MagSafe.لقد مر عامان كاملان منذ تحديث iPad Air، وهو ما يمثل عمرًا في سنوات التكنولوجيا. من المحتمل ألا يحتوي جهاز iPad Air المحدث على مجموعة شرائح رائعة من الجيل التالي أو شاشة OLED. ومع ذلك، يمكن أن يتباهى بترقية شريحة M2. لا تزال الطرازات الحالية تحتوي على طراز M1 العتيق. تشير التقارير أيضًا إلى أن الكاميرا الأمامية لجهاز iPad Air تنتقل إلى الحافة الطبيعية.من الممكن أيضًا أن يكون الجهاز اللوحي ممتلئًا بالكرياتين، حيث تشير الشائعات إلى أن شركة Apple تقوم بإعداد أول جهاز iPad Air مقاس 12.9 بوصة. وهذا من شأنه أن يجعله الخيار الأكثر ملاءمة للميزانية لجهاز iPad اللوحي بشاشة كبيرة.لن يقتصر الحدث على أجهزة iPad فقط. سيكون أيضًا مخصصًا لملحقات iPad. ولتحقيق هذه الغاية، توقع أن تكشف شركة Apple عن لوحة مفاتيح Magic Keyboard مُجددة لخط iPad Pro، والتي يمكن تصنيعها من الألومنيوم. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكشف شركة Apple عن قلم Apple Pencil الجديد ليحل محل طراز الجيل الثاني. حتى أن بعض التقارير أشارت إلى أن Apple Pencil التالي يمكن أن يعمل مع تطبيقات الرسم Vision Pro، بالإضافة إلى تطبيقات الأجهزة اللوحية.