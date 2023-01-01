كيفية حفظ لحوم.. نصائح هامه للمحافظة على الأضحية طازجة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يأتي وقت الاستعداد لتقديم الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسرة والمحتاجين،ومع تلك الكمية الكبيرة من اللحوم التي يتم ذبحها خلال هذه الفترة، يصبح الحفاظ عليها بشكل صحيح أمرًا مهمًا لضمان سلامة الأسرة والاستمتاع بجودة اللحم لفترة طويلة بعد العيد، في هذا الموضوع، " بوابة أخبار اليوم "تستعرض بعض النصائح الهامة حول كيفية حفظ لحمة الأضحية في الثلاجة بعد الذبح، لضمان الطازجة والجودة لأطول فترة ممكنة.
1. تبريد اللحمة بسرعة:
بعد عملية الذبح، يجب تبريد لحمة الأضحية بسرعة لمنع نمو البكتيريا والحفاظ على سلامتها، استخدم أكياس الثلج أو الثلج المجروش لتبريد اللحمة بسرعة قبل وضعها في الثلاجة.
2. تقطيع اللحمة:
قم بتقطيع اللحمة إلى قطع مناسبة حسب الاحتياجات اليومية للأسرة قبل وضعها في الثلاجة،يفضل تقطيع اللحمة إلى قطع صغيرة أو متوسطة الحجم لتسهيل عملية التخزين والاستخدام لاحقًا.
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