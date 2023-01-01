كيفية جعل بطارية ‏iPhone تدوم لفترة أطول من خلال تغيير الإعدادات

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تقدم أبل طريقة لمنع فقدان عمر البطارية بسرعة، وتتضمن إعداد تخصيص بسيط، حيث يمكن لمالكي أجهزة iPhone 12 أو الإصدارات الأحدث التي تحتوي على تقنية 5G البدء بالانتقال إلى الإعدادات، ثم Cellular، ثم خيارات البيانات الخلوية، أو الإعدادات، ثم بيانات الهاتف، ثم خيارات بيانات الهاتف المحمول.



ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن لأي شخص يستخدم بطاقة SIM مزدوجة إجراء التخصيص أيضًا عن طريق تحديد الإعدادات أو الهاتف الخلوي أو الإعدادات، بيانات الهاتف المحمول.



ويمكن لمالكي iPhone 12 أو الطرازات الأحدث جعل بطارياتهم تدوم لفترة أطول من خلال اختيار كيفية استخدام أجهزتهم الخلوية لتقنية 5G.

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يتيح لك قسم الصوت والبيانات في الإعدادات الاختيار من بين ثلاثة خيارات: 5G Auto و5G On وLong Term Evolution (LTE).اختار 5G Auto لتنشيط وضع البيانات الذكية، وهي ميزة تسمح لأجهزة iPhone بالتبديل إلى تردد أقل، مثل LTE، لتوفير عمر البطارية.يشبه تشغيل 5G الخيار التلقائي، إلا أنه سيستخدم فقط شبكة 5G على الهاتف عندما يكون الوصول إليها متاحًا، ويمكن أن يستنزف البطارية بسرعة أكبر.أما الخيار الأخير، LTE، هو خيار قياسي في الأجهزة المحمولة 4G المستخدمة للاتصالات اللاسلكية، وسيوفر لك أيضًا الوقت قبل أن تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن.