كيفية تشغيل الاهتزازات على جهاز ايفون الخاص بك.. اعرف الخطوات



ايفون ايفون

يقدم جهاز أيفون مجموعة من طرق التنبيه للرسائل الجديدة والمكالمات الهاتفية والإشعارات، ومن بين هذه الطرق، تبرز وظيفة الاهتزاز، فعند تنشيطها، سيخطرك هاتفك بشكل سري عن طريق الاهتزاز عند تلقي تنبيه، وهي ميزة يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص في مواقف معينة.



ويمكنك تفعيل خاصية الاهتزازات من خلال تطبيق الإعدادات، وبمجرد وصولك إلى هناك، يصبح ضبط ميزة الاهتزاز أمرًا بسيطًا جدًا.



الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات على جهازك.

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الخطوة 2: بعد ذلك، اختر "الأصوات واللمسيات" .الخطوة 3: حدد Haptics .الخطوة 4: اختر نوع اللمس الذي تريده أثناء نغمات الرنين والتنبيهات، الاختيارات هي التشغيل دائمًا، والتشغيل في الوضع الصامت، وعدم التشغيل في الوضع الصامت ، وعدم التشغيل مطلقًا .الخطوة 5: اضغط على زر الرجوع للرجوع إلى صفحة الأصوات واللمس وتخصيص الاهتزازات عبر اللمس بشكل أكبر.الخطوة 6: اضغط على نغمة الرنين أو نغمة النص .الخطوة 7: ضمن نغمة الرنين، اضغط فوق "اللمس" واختر ما تريده ، وبينما تختار ستشعر بالاهتزاز المحدد.الخطوة 8: ضمن نغمة النص، اضغط على Haptics وحدد اختيارك، أثناء قيامك بالاختيار، ستشعر بالاهتزاز المحدد.