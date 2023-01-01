كيفية تحويل الصور الحية إلى Boomerangs في Instagram

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قم بإضفاء الحيوية على قصص إنستجرام Instagram الخاصة بك عن طريق تحويل الصور الحية الجذابة إلى Boomerangs مرحة! هل ترغب في عرض خدعة مضحكة للحيوانات الأليفة، أو احتفال بهيج لصديق، أو مشهد ساحر مع لمسة متكررة؟







كيفية تحويل صورك المباشرة بسهولة إلى Boomerangs مباشرة من داخل تطبيق Instagram

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هناك طريقتان لتحويل Live Photos إلى Boomerangs مباشرة داخل تطبيق إنستجرام:الطريقة الأولى: استخدام زر Boomerang (للحصول على أحدث إصدارات التطبيق)1.افتح Instagram: قم بتشغيل تطبيق إنستجرام Instagram على هاتفك الذكي.2. أنشئ قصة جديدة: اسحب لليمين على الشاشة الرئيسية أو اضغط على أيقونة الكاميرا في الزاوية العلوية اليسرى للوصول إلى شاشة إنشاء القصة.3. الوصول إلى ألبوم الكاميرا: في الجزء السفلي من الشاشة، اسحب لأعلى للتبديل من عرض الكاميرا الافتراضي إلى معرض الصور والفيديو الخاص بك.4. تحديد الصور الحية: ابحث عن أيقونة Live Photo البراقة (تشبه حلقة صغيرة لا نهاية لها) في الزاوية العلوية اليسرى من الصور المصغرة للصور الخاصة بك. تشير هذه إلى الصور الحية.5. حدد صورتك الحية: اضغط على الصورة الحية التي تريد تحويلها إلى Boomerang.6. قم بتحويله إلى Boomerang: ستلاحظ ظهور زر "Boomerang" في الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك (بجوار الزر "Live"). اضغط على زر "يرتد".7. التحرير والمشاركة (اختياري): سيقوم Instagram تلقائيًا بتحويل صورتك المباشرة إلى Boomerang. يمكنك معاينته وإجراء تعديلات مثل إضافة نص أو ملصقات قبل مشاركته في قصتك.الطريقة الثانية: استخدام ميزة "الضغط المستمر للالتقاط" (للإصدارات الأقدم من التطبيقات)ملاحظة: قد لا تكون هذه الطريقة متاحة في جميع إصدارات تطبيق Instagram.1. افتح Instagram: قم بتشغيل تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكي.2. أنشئ قصة جديدة: اسحب لليمين على الشاشة الرئيسية أو اضغط على أيقونة الكاميرا في الزاوية العلوية اليسرى للوصول إلى شاشة إنشاء القصة.3. قم بالتبديل إلى وضع Boomerang: اضغط مع الاستمرار على زر الالتقاط الموجود أسفل الشاشة. لا تنقر عليه بعد، يؤدي الضغط المستمر إلى تنشيط وضع Boomerang. سترى كلمة "BOOMERANG" تظهر على الشاشة.4. التقط صورتك الحية: أثناء الضغط على زر الالتقاط، حرك هاتفك ببطء لالتقاط مقطع فيديو قصير من صورتك الحية.5. المعاينة والمشاركة: بمجرد تحرير زر الالتقاط، سيقوم إنستجرام بتحويل المقطع الملتقط من Live Photo الخاص بك إلى Boomerang. يمكنك معاينته وتعديله قبل مشاركته في قصتك.