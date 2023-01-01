كيفية تحرير مساحة التخزين على أيفون..فى خطوات..



أيفون أيفون

يتمتع جهاز ايفون الخاص بك بمساحة تخزين محدودة وعندما تمتلئ يكون لديك خياران إما إفراغ مساحة أو شراء مساحة إضافية، والخيار الأول أرخص لكن الأمر يتطلب بعض الجهد لمعرفة الملفات التي يجب حذفها من هاتفك، وتوجد طرق مختلفة لتوفير مساحة تخزين على جهاز ايفون، بعضها أسهل من غيرها.



وفيما يلي قائمة بالخطوات الأسهل لتفريغ مساحة:



الخطوة 1: كم عدد التطبيقات المثبتة على جهاز iPhone الخاص بك؟ إذا كان هناك الكثير منها بحيث لا يمكن إحصاؤها، فربما يكون هناك أكثر من بضعة تطبيقات من الأفضل حذفها ، وتذكر أنه يمكنك دائمًا إعادة تثبيت التطبيقات من App Store إذا كنت ترغب في استخدامها مرة أخرى.

قد يعجبك أيضا...

بالإضافة إلى إلغاء تثبيت التطبيقات، يمكنك أيضًا "إلغاء تحميلها" ، ويتيح لك هذا إزالة التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا مع الاحتفاظ بالمستندات والبيانات عند إعادة تثبيتها. لحذف تطبيق أو إلغاء تحميله، انتقل إلى تطبيق الإعدادات ، ثم اختر عام . من هناك، اختر تخزين iPhone ، بعد ذلك ابحث عن التطبيق الذي ترغب في حذفه، ثم اضغط عليه في الصفحة التالية، اختر حذف أو إلغاء تحميل ثم أكد.الخطوة 2: هناك طريقة أخرى لتحرير مساحة التخزين على جهاز ايفون الخاص بك وهي حذف ذاكرة التخزين المؤقتة لتطبيق Safari، وعندما تزور موقعًا على الويب لأول مرة، يقوم متصفحك بتنزيل جميع الملفات اللازمة لعرض الصفحة، ثم يتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة تخزين مؤقتة بحيث يمكن تحميل المحتوى من مساحة تخزين جهازك في المرة التالية التي تزور فيها نفس الموقع بدلاً من تنزيله مرة أخرى.في حين أن هذا يمكن أن يسرع أوقات تحميل الصفحة، فإنه يستهلك أيضًا مساحة التخزين على جهازك ، ولمسح ذاكرة التخزين المؤقتة، افتح تطبيق الإعدادات واختر Safari ، ثم مرر لأسفل الصفحة واضغط فوق مسح السجل وبيانات الموقع، وسيكون لديك خيار إزالة ذاكرة التخزين المؤقتة من آخر ساعة أو اليوم أو اليوم والأمس أو كل السجل ، وبمجرد تحديد اختيارك، اضغط فوق مسح السجل .الخطوة 3: هناك طريقة أخرى لتحرير مساحة على جهاز iPhone الخاص بك وهي حذف رسائل iMessages القديمة، للبدء، انتقل مرة أخرى إلى تطبيق الإعدادات ، مرر لأسفل ثم حدد الرسائل . بعد ذلك، اضغط فوق الاحتفاظ بالرسائل ضمن سجل الرسائل ، اختر المدة التي ترغب في الاحتفاظ بالرسائل فيها: 30 يومًا أو سنة واحدة أو إلى الأبد . وإذا اخترت أيًا من الخيارين الأولين، فستبدأ الرسائل في الحذف فورًا عند إجراء التحديد.الخطوة 4: الصور ومقاطع الفيديو هي طريقة رائعة لتذكر الأحداث والأشخاص المهمين، ولكنها تشغل أيضًا مساحة تخزين كبيرة على الأجهزة، مثل أجهزة iPhone، لهذا السبب من المهم حذف الصور ومقاطع الفيديو غير المرغوب فيها بانتظام لتحرير مساحة التخزين.وللقيام بذلك، انتقل إلى تطبيق الصور ، ثم اختر صورة أو مقطع فيديو ترغب في حذفه ، بعد ذلك اضغط فوق أيقونة الحذف في أسفل يمين التطبيق. واختر حذف الصورة (أو حذف الفيديو ) لإزالته من مكتبتك.ملاحظة: لا يؤدي حذف ملف من مكتبة الصور الخاصة بك إلى حذفه بالفعل وبالتالي استعادة مساحة التخزين، وبدلاً من ذلك، يرسله إلى مجلد المحذوفات مؤخرًا في التطبيق، حيث سيبقى لمدة 30 يومًا تقريبًا قبل حذفه تلقائيًا، ولإزالة الملفات على الفور، سيتعين عليك أيضًا الانتقال إلى هذا المجلد وحذفها.الخطوة 5: هل تقوم بتنزيل محتوى Apple Music على جهازك؟ إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك إزالة هذا المحتوى لتوفير مساحة التخزين.ومع ذلك، فإن القيام بذلك يعني أنه للوصول إلى الأغاني مرة أخرى، ستحتاج إلى الاتصال بالإنترنت لبثها ، ولإزالة محتوى Apple Music المخزن، انتقل إلى تطبيق الموسيقى على جهاز iPhone الخاص بك.اضغط فوق المكتبة في أسفل التطبيق، حدد تم التنزيل ، واختر قوائم التشغيل أو الفنانين أو الألبومات أو الأغاني التي ترغب في حذفها، ثم اضغط فوق أيقونة النقاط الثلاث في أعلى الصفحة، واختر حذف من المكتبة، وأكد بالضغط فوق حذف ويمكنك تنفيذ خطوات مماثلة لحذف المحتوى في تطبيق Podcasts على iPhone.الخطوة 6: هناك طريقة أخرى لتحرير مساحة التخزين على جهاز iPhone الخاص بك وهي حذف الملفات. يتطلب هذا الانتقال إلى تطبيق الملفات والبحث عن المحتوى الذي تريد حذفه.وذلك من خلال الضغط فوق تطبيق الملفات على جهاز iPhone ضمن قائمة "استعراض"، اختر " على جهاز iPhone الخاص بي" . اضغط بقوة على الملف أو المجلد الذي ترغب في حذفه، ثم اضغط فوق "حذف" من القائمة وأكِّد اختيارك.