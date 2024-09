كيفية الطلب المسبق لهاتف iPhone 16 الجديد من متاجر ‏Apple

iPhone 16 iPhone 16

كشفت الشركة عن أجهزة Apple الجديدة في حدث إطلاق iPhone 16 لعام 2024.

يوجد أربعة هواتف جديدة في المجموع: iPhone 16 وiPhone 16 Plus الأكبر حجمًا، بالإضافة إلى iPhone 16 Pro المتطور وشقيقه الأكبر iPhone 16 Pro Max.العنصر التصميمي الجديد الأكثر بروزًا هو إضافة زر التحكم بالكاميرا بالسعة على الجانب، والذي لا يدعم الوظائف الموجودة في كاميرات الهواتف الجديدة فحسب، بل سيتحكم أيضًا في الذكاء البصري القادم من Apple. سنخوض في جميع الميزات ونقدم لك مراجعات كاملة في أقرب وقت ممكن، ولكن إذا كنت لا تستطيع الانتظار، فإليك كيفية الطلب المسبق لأجهزة iPhone الجديدة قبل توفرها على نطاق واسع في 20 سبتمبر.بعد التحديث الكبير في العام الماضي، لم نتوقع تغييرات كبيرة في تصميم الهاتف الذكي القياسي من Apple، لكننا فوجئنا بسرور.يحتوي iPhone 16 على شريحة A18 أكثر قوة في الداخل - والتي تقول Apple إنها قادرة جدًا، ويمكنها منافسة أجهزة الكمبيوتر المكتبية. سيساعد ذلك في تشغيل ميزات Apple Intelligence مثل الحوسبة السحابية الخاصة المدمجة، والرموز التعبيرية التي تم إنشاؤها بشكل توليدي، وملعب الصور، والبحث المحدث عن الصور. ستبدأ ميزات Apple Intelligence في الظهور الشهر المقبل. حرصت Apple أيضًا على الإشارة إلى مدى جودة الشريحة الجديدة للألعاب على iPhone.غالبًا ما تحصل أجهزة iPhone ذات الطراز الأساسي على ميزات موروثة كانت متوفرة سابقًا فقط في طرز Pro (مثل اعتماد Dynamic Island في العام الماضي). تمنح Apple الآن iPhone 16 زر الحركة الذي تم تقديمه مع iPhone 15 Pro. إنه يحل محل مفتاح كتم الصوت ويمكنه التعامل مع وظائف مختلفة - مثل التقاط صورة أو بدء مذكرة صوتية - اعتمادًا على ما تحدده في الإعدادات.يوجد أيضًا زر جديد سعوي حساس للقوة على الجانب يسمى Camera Control. لكنه يفعل أكثر من مجرد تشغيل والتقاط وضبط إعدادات الكاميرا، ويبدو أيضًا أنه جزء رئيسي من ميزات Visual Intelligence الجديدة من Apple، والتي سيتم طرحها في وقت لاحق من هذا العام.يبلغ قياس الشاشة 6.1 بوصة للحجم القياسي و6.7 بوصة لجهاز iPhone 16 Plus. شاشات Super Retina XDR هي نفسها الموجودة في طرازات العام الماضي ولكنها الآن مغطاة بشاشة زجاجية سيراميكية جديدة تقول Apple إنها أقوى بنسبة 50 بالمائة من ذي قبل.تم توجيه الكاميرات بشكل مختلف قليلاً هذه المرة، مع كومة رأسية (بدلاً من قطرية) يمكنها دعم تسجيل الفيديو المكاني للتكامل مع سماعات Vision Pro. هناك عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل. البطارية أكبر أيضًا.سيتوفر iPhone 16 وiPhone 16 Plus الجديدان باللون الأزرق البحري والأزرق المخضر والوردي، إلى جانب الألوان الأسود والأبيض. سيبدأ سعره من 799 دولارًا للطراز القياسي و899 دولارًا للطراز Plus. يمكنك طلب جهازك الجديد مسبقًا مباشرةً من Apple بدءًا من يوم الجمعة، وسيبدأ شحن الهواتف في 20 سبتمبر.يبدو أن iPhone 16 Pro موجه للمبدعين، مع ميزات فيديو وصوت سينمائية أكثر. كما يبدو مختلفًا بعض الشيء عن سابقه، وذلك بفضل الشاشة الأكبر. يبلغ قياس الشاشات الآن 6.3 بوصة للطراز Pro و6.9 بوصة للطراز Pro Max - أي أكبر بمقدار 0.2 بوصة عن العام الماضي لكل طراز وأكبر شاشة iPhone على الإطلاق.ستحتوي طرازات Pro الجديدة على شريحة A18 Pro جديدة مع محرك عصبي مكون من 16 نواة، مما يسمح بمعالجة أسرع لذكاء Apple. في الواقع، أطلقت Apple عليها أسرع شريحة في أي هاتف ذكي.ستلاحظ أيضًا نفس الزر الجديد تمامًا على الجانب كما هو الحال في iPhone 16 القياسي: التحكم في الكاميرا. يسمح بالضغط الخفيف للتركيز والضغط الكامل لالتقاط صورة مثل الكاميرا المستقلة. سيسمح لك الزر السعوي أيضًا بالتمرير لتغيير الأوضاع، وسيتولى وظائف الذكاء البصري القادم من Apple.الاستفادة من هذا الزر الجديد هي بعض العدسات المحدثة. يحتوي iPhone 16 Pro على كاميرا سيلفي جديدة بدقة 48 ميجابكسل في الأمام وثلاث كاميرات في الخلف: 48 ميجابكسل f كاميرا استخدام، وكاميرا عريضة للغاية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل مع تكبير بصري يصل إلى 5x. يمكنهم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية - وفي الحركة البطيئة - وتقديم أربعة ميكروفونات بجودة الاستوديو تمكن من التقاط الصوت المكاني والمزيد من الصوت "السينمائي" بشكل عام. ميزة Voice Memo الجديدة التي تتيح لك تسجيل مسار إضافي فوق مذكرة موجودة.تدعم جميع طرز iPhone 16 أيضًا شحن Qi2.ستأتي طرز Pro الجديدة بأربعة ألوان: تيتانيوم صحراوي جديد إلى جانب ثلاثة ألوان أخرى من التيتانيوم من العام الماضي. ستبدأ من 999 دولارًا لجهاز iPhone 16 Pro و1199 دولارًا لجهاز iPhone 16 Pro Max. تفتح الطلبات المسبقة يوم الجمعة، وستصل الهواتف إلى المتاجر في 20 سبتمبر.999 دولارًا في Appleأعلنت Apple أيضًا عن AirPods 4 وApple Watch Series 10، وكلاهما متاح للطلب المسبق الآن. مثل هواتف iPhone الجديدة، سيتم شحنها في 20 سبتمبر.