كيفية الرجوع من الإصدار التجريبي iOS 18 إلى iOS 17

إذا قمت بتثبيت iOS 18 Beta أو iPadOS 18 Beta من خلال برنامج مطوري أبل أو برنامج Beta Software، فقد تقرر أنك تريد الرجوع إلى الإصدار السابق بسبب مشكلات سهولة الاستخدام أو الاستقرار، من الممكن أن تكون إصدارات أبل التجريبية من تحديثات برامجها الرئيسية مليئة بالأخطاء، خاصة الإصدارات المبكرة، وقد تجد تطبيقات لا تعمل بشكل صحيح، وعمر بطارية ضعيف، وتعطل الجهاز، وميزات لا تقوم بما يفترض أن تقوم به، ولحسن الحظ، يمكنك استعادة جهاز iPhone أو iPad الخاص بك إلى الإصدار السابق من iOS.
إذا قمت بعمل نسخة احتياطية مؤرشفة قبل تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 18، فيمكنك إزالة الإصدار التجريبي واستعادة النسخة الاحتياطية، وإذا لم تقم بعمل نسخة احتياطية، فلا يزال بإمكانك الرجوع إلى الإصدار السابق، ولكن لن تتمكن من استعادة جهازك إلى حالته الأصلية قبل الترقية.
ضع في اعتبارك أيضًا أنه إذا قمت بتثبيت watchOS 11 على Apple Watch، فلن تتمكن من استخدامه مع iPhone بمجرد عودتك إلى iOS 17، وإرجاع Apple Watch إلى إصدار سابق من لا يمكن تنفيذ نظام watchOS يدويًا أيضًا – إذا كنت تريد إزالة watchOS 11، فسيتعين عليك إرسال ساعتك إلى أبل.
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