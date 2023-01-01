كيفية التحقق من تاريخ تصنيع جهاز iPad الخاص بك

تشتمل أجهزة iPad التي تم إصدارها من أبل في عام 2024 على ميزات جديدة لحالة البطارية، بما في ذلك القدرة على التحقق من شهر تصنيع جهازك ووقت استخدامه لأول مرة.
يمكن أن تكون معرفة تاريخ تصنيع جهاز iPad الخاص بك مفيدًا لعدة أسباب، من ناحية، فهو يساعدك على تحديد عمر جهازك، وهو أمر ضروري لتقييم قيمته، خاصة إذا كنت تخطط لبيعه أو المتاجرة به، نظرًا لأن أجهزة iPad القديمة قد تكون لها قيمة إعادة بيع أقل مقارنة بالموديلات الأحدث.
ثانيًا، يمكن أن توفر معرفة تاريخ التصنيع نظرة ثاقبة حول طول عمر الجهاز وأدائه المحتمل، مع تقدم أجهزة iPad، يمكن أن تتدهور بطارياتها ومكونات أجهزتها، مما يؤثر على وظائفها وكفاءتها.
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