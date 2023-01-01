كيفية التحقق من البرامج الثابتة‌ الخاصة بـ‌ AirPods Pro..

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صورة الخبر: AirPods Pro
AirPods Pro

قدمت أبل ميزات جديدة للجيل الثاني من AirPods Pro مع إصدار iOS 17 العام الماضي، مثل Adaptive Audio، والقدرة على كتم/إلغاء كتم الصوت أثناء إجراء مكالمة هاتفية.

لا تقدم أبل تعليمات حول كيفية ترقية برنامج AirPods، ولكن يتم تثبيت البرامج الثابتة بشكل عام عبر الهواء أثناء توصيل AirPods بجهاز iOS، ويجب أن يؤدي وضع AirPods في العلبة، وتوصيل AirPods بمصدر طاقة، ثم إقران AirPods بجهاز iOS أو Mac إلى فرض التحديث.

يمكنك التحقق من البرامج الثابتة‌ الخاصة بـ‌ AirPods Pro عن طريق توصيلها بجهاز iPhone الخاص بك واتباع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق الإعدادات.
2- اضغط على AirPods Pro الخاص بـ [اسمك].
3- قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "حول".
4- ابحث عن رقم الإصدار.

إذا تم تحديث AirPods Pro الخاص بك بأحدث إصدار رقم (6E188 اعتبارًا من مارس 2024)، فأنت مستعد للاستمتاع بالميزات الجديدة في iOS 17.

المصدر: اليوم السابع

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