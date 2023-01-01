كيفية التحقق من البرامج الثابتة‌ الخاصة بـ‌ AirPods Pro..

قدمت أبل ميزات جديدة للجيل الثاني من AirPods Pro مع إصدار iOS 17 العام الماضي، مثل Adaptive Audio، والقدرة على كتم/إلغاء كتم الصوت أثناء إجراء مكالمة هاتفية.
لا تقدم أبل تعليمات حول كيفية ترقية برنامج AirPods، ولكن يتم تثبيت البرامج الثابتة بشكل عام عبر الهواء أثناء توصيل AirPods بجهاز iOS، ويجب أن يؤدي وضع AirPods في العلبة، وتوصيل AirPods بمصدر طاقة، ثم إقران AirPods بجهاز iOS أو Mac إلى فرض التحديث.
يمكنك التحقق من البرامج الثابتة الخاصة بـ AirPods Pro عن طريق توصيلها بجهاز iPhone الخاص بك واتباع الخطوات التالية:
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