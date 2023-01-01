كيفية استخدام VPN على Chromecast او Google TV

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يعد Google TV نظام تشغيل سهل الاستخدام يوفر الوصول إلى جميع أفضل خدمات البث في مكان مركزي واحد. ولكن حتى إذا كان التلفزيون الذكي الخاص بك يعمل بنظام تشغيل مختلف، فيمكنك الوصول إلى Google TV بسهولة عن طريق شراء Chromecast مقابل 30 دولارًا فقط. قد لا تعرف أيضًا أنه إذا استخدمت VPN مع جهاز Google TV أو Chromecast، فيمكنك الوصول إلى المزيد من المحتوى. إليك كيفية إعداد VPN على Google TV أو Chromecast ولماذا قد ترغب في استخدامه.

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لماذا تستخدم VPN على Google TV أو Chromecast؟لأغراض البث، تتمتع شبكات VPN بفائدة واضحة واحدة: تغيير عنوان IP الخاص بك إلى عنوان IP لبلد مختلف حتى تتمكن من الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا. إذا كنت تستخدم VPN وتتصل بخادم بلد مختلف، فيمكنك الوصول إلى مكتبة المحتوى الخاصة به على أي منصة بث.لنفترض أنك تعيش في الولايات المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بعض الأفلام الوثائقية الحائزة على جوائز من BBC على خدمة البث BBC iPlayer. كل محتوى BBC iPlayer مجاني إذا كنت تعيش في المملكة المتحدة، ولكن محظور في أي مكان آخر. باستخدام VPN، يمكنك الاتصال بخادم VPN في المملكة المتحدة والبث حسب رغبتك.تتمتع شبكات VPN أيضًا بفوائد أمنية كبيرة إذا كنت تستخدمها على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر الشخصي. يعني شراء اشتراك واحد أنه يمكنك استخدام VPN على أي جهاز مدعوم، لذلك نوصيك بشراء واحد لمرونته.ما هي شبكات VPN المتوفرة على Google TV؟لا يحتوي Google TV على العديد من التطبيقات للتثبيت مقارنة بأنظمة التلفزيون الذكية الأخرى مثل نظام التشغيل Fire TV من Amazon. على الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه عيب، إلا أنه في الواقع نعمة مقنعة.مع شبكات VPN، تريد التأكد من استثمارك في منتج عالي الجودة وجدير بالثقة. هناك العديد من شبكات VPN غير المختبرة أو المجانية المتاحة التي تبيع بياناتك أو تزيف ادعاءات التشفير الخاصة بها. على الرغم من أن هذه قد لا تكون مشكلة كبيرة لأغراض البث وحدها، إلا أنها تشكل عمومًا مخاطر أمنية وخصوصية هائلة.عند تثبيت VPN على Google TV أو Chromecast، نوصي بخدمات VPN التالية:ProtonVPNExpressVPNSurfsharkCyberGhostكيفية إعداد VPN على Google TV أو Chromecastمن السهل استخدام VPN على Google TV (وربما يكون الأمر أسهل على Chromecast). إليك دليل خطوة بخطوة حول كيفية تثبيت VPN:Google TVانتقل إلى متجر Google Play على Google TV.ابحث عن VPN الذي تريد تثبيته (بدلاً من ذلك، ابحث عن الكلمة الأساسية "VPN" لعرض خياراتك).قم بتثبيت VPN.سجّل الدخول أو اشترك.انتقل إلى قائمة خوادم البلدان واتصل.لاحظ أنه يمكنك استخدام VPN على أي عدد من الأجهزة التي تدعمها. لذا، بمجرد شرائك اشتراكًا، من الحكمة تنزيله على أكبر عدد ممكن من المنصات والأجهزة لزيادة استثمارك إلى أقصى حد.كروم كاستإذا كان لديك كروم كاست، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بفوائد شبكة VPN — ما عليك سوى استخدام هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول جنبًا إلى جنب مع جهاز البث. وإليك كيفية القيام بذلك:قم بتثبيت شبكة VPN على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول.تأكد من تمكين شبكة Wi-Fi لديك.قم بتشغيل شبكة VPN على هاتفك الذكي/الكمبيوتر المحمول.قم بتوصيل هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول بالتلفزيون عبر كروم كاست.ابدأ في بث المحتوى الخاص بك.نصيحة إضافية: تعمل شبكات VPN أيضًا مع تسجيل الشاشة. طالما أن التلفزيون الذكي الخاص بك متصل بنفس شبكة Wi-Fi مثل الجهاز الذي تقوم بتسجيل الشاشة منه، فيمكنك استخدام شبكة VPN بأمان.