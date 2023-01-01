كيفية ارتداء العدسات اللاصقة وإزالتها بشكل صحيح؟

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توفر العدسات اللاصقة رؤية واضحة للكثير من الأفراد، حيث يمكن أن تمنحك مظهرًا أكثر طبيعية دون الحاجة إلى النظارات، ورغم ذلك إلا أنك بحاجة إلى التعامل معها بحذر لمنع التهابات العين، ويمكن أن يؤدي الاستخدام غير السليم إلى مشاكل خطيرة في العين.

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وبحسب ما ذكره موقع healthshots، إليك بعض الخطوات لكيفية ارتداء العدسات اللاصقة بشكل صحيح:العدسات اللاصقة آمنة بشكل عام عند استخدامها بشكل صحيح. ومع ذلك، إذا لم تعتني بعينيك بشكل صحيح، فقد تصاب بعدوى، وفقًا لدراسة نُشرت في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فيما يلي دليل معتمد من الخبراء حول كيفية ارتداء العدسات اللاصقة بأمان:1. اختر العدسات اللاصقة المناسبةإذا كنت ترغب في ارتداء العدسات اللاصقة، فاحرص على إجراء فحص كامل للعين لتحديد نوع العدسات التصحيحية التي تحتاجها، واعتمادًا على احتياجاتك الطبية، سيساعدك أخصائي العناية بالعين في اختيار العدسات اللاصقة المناسبة.2. اختر أفضل حل للتنظيفعند تعلم كيفية ارتداء العدسات اللاصقة لأول مرة، يجب أن تفهم جيدًا نظام العناية بالعدسات، ويُنصح بعدم اختصار الخطوات عند تنظيف العدسات.وسيقدم لك طبيب العيون تعليمات محددة لنظام العناية بالعدسات الذي وصفه لك، وعند ارتداء العدسات في الصباح، قم بإفراغ العلبة تمامًا، ثم اشطفها بمحلول جديد وضعها مقلوبة على منشفة ورقية لتجف في الهواء.3. اغسل يديك وتجنب لمس العدسات بالأظافراغسل يديك جيدًا بالماء والصابون المعتدل. ثم جففهما بمنشفة نظيفة، وبهذه الطريقة ستتمكن من تجنب أي مهيجات تؤثر على عدساتك اللاصقة، مما سيساعد أيضًا في الحفاظ على صحة عينيك . بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الأظافر على الأوساخ والبكتيريا.وإذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، فقد تؤدي إلى إصابة عينيك.4. أرتداء عدساتك اللاصقة بأمانقد يستغرق الأمر بعض التدريب، ولكن في غضون بضعة أيام، ستتمكن من إدارته. اتبع الخطوات التالية:ـ امسك جفنك السفلي بالإصبع الأوسط أو البنصر من يدك المهيمنة.ـ استخدمي إصبعك الأوسط لسحب جفنك السفلي ورموشك إلى الأسفل أثناء النظر إلى المرآة.ـ ضع العدسة اللاصقة على سطح عينك، ويجب أن تكون الحافة السفلية للعدسة هي أول ما يلامس عينك، ويجب وضعها بأمان على المنطقة البيضاء من عينك، فوق المكان الذي سحبت فيه جفنك السفلي.ـ اضغط على العدسة اللاصقة على سطح عينك حتى تشعر بأنها تلتصق. وعند إزالة إصبعك، يجب أن تظل العدسة اللاصقة على سطح عينك، وقم بالرمش حتى تصل إلى الموضع الصحيح.كيفية إزالة العدسات اللاصقة بسهولة؟إن إزالة العدسات اللاصقة أمر بالغ الأهمية لأنها تسمح لعينيك بالتنفس، ويجب إزالة بعض العدسات اللاصقة كل ليلة. لإزالة العدسات اللاصقة، اتبع الخطوات التالية:ـ اغسل يديك وجففها.ـ استخدم إصبعك الأوسط لسحب جفنك السفلي إلى الأسفل.ـ استخدم السبابة والإبهام لسحب العدسة برفق بعيدًا عن سطح عينك. لن يؤلمك هذا، ولكن أثناء التعلم، قد يكون من الأفضل أن تحافظ على أظافرك قصيرة، هذا يمنعك من التعرض لإصابة في العين أو تمزق العدسة عن طريق الخطأ.ـ بالنسبة لبعض العدسات، يمكنك استخدام مكبس، مما يجعل إزالة العدسات اللاصقة أسهل كثيرًا، ما عليك سوى أخذ المكبس ولصقه على العدسات اللاصقة وإزالته.