كيفية إضافة اختصار Gemini إلى الشاشة الرئيسية ‏iPhone



Gemini Gemini

يتوفر تطبيق Gemini من جوجل على أجهزة أيفون منذ أشهر، ولكن ليس من السهل الوصول إليه نظرًا لأنه مخفي ببضع ضغطات في تطبيق جوجل الرئيسي، وعلى الرغم من ذلك، هناك طريقة سهلة للغاية للوصول إلى Gemini من الشاشة الرئيسية لهاتف أيفون الخاص بك أو باستخدام زر الإجراء.

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وفقا لما ذكره موقع "9to5google"، لا يوجد تطبيق Gemini مخصص على نظام التشغيل iOS، لدى جوجل تجربة تطبيق لـ Gemini على أندرويد، ولكن يتعين على مستخدمي أيفون استخدام تطبيق جوجل الرئيسي للوصول إلى chatbot، ما لم يستخدموا متصفح ويب.ولتشغيل Gemini، تحتاج إلى فتح تطبيق جوجل ثم التبديل إلى علامة التبويب Gemini، إنها عملية سريعة بما فيه الكفاية، ولكن بالنسبة للمستخدمين المتكررين، من المفهوم أنه من المحبط بعض الشيء أنه لا يمكنك الانتقال فورًا إلى برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي.بحث Matt Sephton، مطور الألعاب في Playdate، في تطبيق جوجل لنظام التشغيل iOS ووجد الاختصار المطلوب لتشغيل Gemini مباشرة من الشاشة الرئيسية أو باستخدام زر الإجراء في سلسلة iPhone 15 Pro.خطوات إضافة Gemini إلى شاشة أيفون الرئيسيةللبدء في إضافة Gemini إلى الشاشة الرئيسية لجهاز أيفون، ستحتاج إلى فتح تطبيق Shortcuts، ومن هناك، اضغط على الزر "+" في الزاوية اليمنى العليا لإنشاء اختصار جديد.ستحتاج بعد ذلك إلى العثور على خيار فتح عناوين URL في قائمة "الإجراءات".يمكنك ببساطة كتابة "عناوين URL المفتوحة" في شريط البحث للعثور عليها بسهولة.عند استخدام هذا الاختصار لأول مرة، ستحتاج إلى السماح له بفتح تطبيق Google، ولكن هذا إذن لمرة واحدة ينبثق عند الاستخدام الأول.يؤدي فتح الاختصار إلى فتح تطبيق Google ثم تبديل التطبيق تلقائيًا لاستخدام Gemini.إذا كان لديك iPhone 15 Pro، فيمكنك أيضًا تعيين هذا الاختصار لزر الإجراء من خلال الانتقال إلى الإعدادات > زر الإجراء > الاختصار ثم تحديد اختصار "Gemini" الذي أنشأته للتو، وبذلك، يؤدي الضغط لفترة طويلة على زر الإجراء إلى فتح Gemini في تطبيق Google.