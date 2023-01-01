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كويكب صغير يصطدم بالغلاف الجوي للارض فوق الفلبين

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن كويكبا صغيرا اصدم بالغلاف الجوي لكوكب الأرض دون أن يتسبب في أي ضرر.

ورصد علماء فلك الكويكب، الذي يبلغ عرضه حوالي متر واحد، في أريزونا يوم الأربعاء، وقالوا إنه تحطم فوق ساحل الفلبين بعد ساعات من اكتشافه.

والكويكب (الصخرة الفضائية)، الذي أطلق عليها اسم ر دابليو 12024، هو التاسع الذي يتم رصده قبل تحطمه.
والتقط العديد من المتابعين لحظة اصطدام الكويكب بالغلاف الجوي واحتراقه بعيد ذلك وسقوطه في مكان ما أمام ساحل الفلبين، ونشروا تلك اللقطات على منصة إكس ومنصات التواصل الاجتماعي.



تتجه كويكبات بهذا الحجم نحو الأرض كل أسبوعين تقريبا دون أن تشكل أي خطر.
اكتشف الكويكب من خلال ماسح السماء "كاتالينا"، الذي تديره جامعة أريزونا وتموله ناسا.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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