كويكب بحجم ناطحة سحاب يمر بالقرب من الأرض



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يبلغ عرض كويكب أبوفيس حوالي 1230 قدمًا، وهو أصغر قليلاً من مبنى إمباير ستيت.

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في 13 أبريل 2029، ستقترب تلك الصخرة الفضائية بحجم ناطحة سحاب من الأرض، وتخطط وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لتظليلها.أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عن مهمة أبوفيس السريعة لسلامة الفضاء (رمسيس)، وهي مهمة دفاع كوكبي. تتمثل الخطة في وصول مركبة فضائية إلى أبوفيس في أوائل عام 2029 ومتابعتها أثناء التحليق، على الرغم من أن هذا سيتطلب إجراءً سريعًا للإطلاق في أبريل 2028.اكتشف العلماء أبوفيس في عام 2004، ولم تؤكد وكالة ناسا حتى عام 2021 أنه لا ينبغي أن يصطدم بالأرض لمدة 100 عام على الأقل، على الرغم من الاصطدام القريب المرتقب. وبدلًا من ذلك، سيأتي على مسافة 20 ألف ميل من الأرض، أي أقل من عُشر قربه من القمر. وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، فإن الأجسام بهذا الحجم تقترب فقط من مسافة أبوفيس كل 5000 إلى 10000 عام تقريبًا، مما يوفر فرصة نادرة لدراسة كويكب وكيفية تجنب اصطدامه بالأرض دون الحاجة إلى السفر إلى عمق الفضاء.وقال ريتشارد مويسل، رئيس مكتب الدفاع الكوكبي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية: "سيثبت رمسيس أن البشرية يمكنها إرسال مهمة استطلاعية للالتقاء بكويكب قادم في غضون سنوات قليلة. وهذا النوع من المهام هو حجر الزاوية في استجابة البشرية لكويكب خطير". بالوضع الحالي. "سيتم إطلاق مهمة استطلاع أولاً لتحليل مدار الكويكب القادم وبنيته. وسيتم استخدام النتائج لتحديد أفضل السبل لإعادة توجيه الكويكب أو استبعاد عدم الاصطدام قبل تطوير مهمة منحرفة باهظة الثمن." ستقرر وكالة الفضاء الأوروبية ما إذا كانت ستستمر في المهمة في أواخر عام 2025، لكن الأعمال التحضيرية ستبدأ قريبًا.وستقوم وكالة ناسا بدورها بمتابعة آثار تحليق أبوفيس. وتستخدم وكالة الفضاء المركبة الفضائية من مهمة أوزوريس-ريكس العام الماضي، والتي جمعت عينات من كويكب بينو، في مهمة جديدة، أوزوريس-أبيكس. ومن المفترض أن تصل المركبة الفضائية إلى أبوفيس بعد حوالي شهر من وصول الكويكب إلى أقرب مسافة له من الأرض. تهدف مهمة أوزوريس-أبيكس إلى دراسة أي تغيرات فيزيائية يتعرض لها أبوفيس بسبب جاذبية الأرض، مثل الزلازل أو الانهيارات الأرضية. الأمل هو إلقاء نظرة على ما هو موجود تحت سطحه. وينبغي أيضًا أن يتمكن الأفراد في أجزاء من أوروبا وإفريقيا وآسيا من رؤية أبوفيس بالعين المجردة.